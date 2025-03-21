Трамп распорядился увеличить добычу золота

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп инициировал меры по увеличению добычи стратегически важных полезных ископаемых, включая золото, уран, медь, калий и другие ресурсы.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Основной целью данной инициативы является снижение зависимости страны от импорта этих товаров, особенно из государств, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной и экономической безопасности США, сообщает ТАСС.

В документе подчёркивается, что зависимость от зарубежных поставщиков полезных ископаемых представляет собой риск для Соединённых Штатов, что делает необходимым наращивание объёмов внутренней добычи.

Отмечается также, что страна обладает значительными запасами ценных минералов, которые могут способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и обеспечению стабильности в критически важных отраслях.

Ключевыми сферами, зависящими от поставок полезных ископаемых, являются транспорт, инфраструктура, оборонная промышленность и передовые технологии.

Исторически США занимали лидирующие позиции в мире по добыче полезных ископаемых. Однако как отмечается в указе, чрезмерное федеральное регулирование привело к сокращению объёмов добычи, что повысило зависимость страны от импорта.

Например, в 1980-х годах США являлись ведущим производителем редкоземельных металлов, однако с течением времени добыча была значительно снижена, а основным поставщиком этих ресурсов стал Китай.

Ранее Трамп подчёркивал, что увеличение добычи редкоземельных элементов и критически важных полезных ископаемых является одной из ключевых задач его администрации.

В рамках этого курса планировалось заключение соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Первоначально подписание документа было запланировано на 28 февраля, однако из-за инцидента, связанного с поведением Владимира Зеленского во время визита в Белый дом, переговоры были временно отложены.

В ходе встречи между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка, что привело к срыву официального подписания договора.