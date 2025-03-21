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Олег Артюков

Россия не меняет планы по росту производства СПГ

3:04
Экономика

Россия продолжает реализацию стратегии по увеличению производства сжиженного природного газа и планирует к 2035 году довести объём выпуска до 100 миллионов тонн ежегодно.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Это позволит стране занять около 20 процентов мирового рынка СПГ. Планы были подтверждены Минэнерго в ходе заседания общественного совета при ведомстве.

На данный момент Россия является одним из крупнейших производителей и экспортёров природного газа. В последние годы наблюдается активное развитие СПГ-проектов: "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и проектов в рамках освоения Дальнего Востока, включая "Сахалин-2".

Помимо экспорта, значительное внимание уделяется развитию газификации внутри страны. По итогам 2024 года уровень газификации достиг рекордных 74,7 процентов, что является самым высоким показателем в мире.

В результате увеличились поставки газа на внутренний рынок, рост которых составил 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом, отметил глава Минэнерго Сергей Цивилёв.

По его словам, важную роль в этом процессе сыграла реализация государственной программы газификации регионов.

Общий объём поставок природного газа на российский рынок в 2024 году достиг 522,5 миллиарда кубометров, что превышает показатель 2023 года, составлявший 501 миллиард кубометров. Это объясняется как ростом внутреннего потребления, так и необходимостью поддержки промышленных предприятий и коммунального хозяйства.

Также продолжается масштабная модернизация нефтеперерабатывающей отрасли. В результате проведенных технологических улучшений выход светлых нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и керосин, по итогам 2024 года составил более 65 процентов.

Это стало возможным благодаря инвестициям в строительство и обновление нефтеперерабатывающих заводов, внедрению современных технологий глубокой переработки нефти и программам повышения энергоэффективности.

С учётом глобальных тенденций перехода к более экологичным видам топлива, Россия делает ставку на развитие СПГ как одного из ключевых направлений энергетической стратегии. Помимо экспортных поставок, российские компании активно продвигают использование сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, а также в энергетике и промышленности.

Таким образом, планомерное развитие газовой и нефтеперерабатывающей отрасли, увеличение доли СПГ на мировом рынке и повышение уровня газификации внутри страны являются важнейшими приоритетами энергетической политики России в ближайшие годы.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг экспорт
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