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Олег Артюков

Россия в 12 раз нарастила поставки чугуна в ЕС

3:50
Экономика

В январе 2025 года поставки передельного чугуна из России в страны Евросоюза достигли рекордных значений, увеличившись более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

металл
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
металл

По данным Евростата, объём закупок составил 175,95 миллиона евро, что является самым высоким показателем с 1999 года, когда начался сбор статистических данных по этому виду продукции, сообщает РИА "Новости".

Примечательно, что в последние месяцы 2024 года Евросоюз практически прекратил импорт российского чугуна. В октябре и ноябре поставки отсутствовали полностью, а в декабре объём закупок был минимальным — всего 266,7 тысячи евро. Однако в январе 2025 года спрос резко возрос, и Россия вновь стала крупнейшим поставщиком в ЕС. Общий объём закупок российского чугуна Евросоюзом за 2024 год составил 420,6 миллиона евро.

Кроме России, среди основных поставщиков передельного чугуна в ЕС были Бразилия (15,2 миллиона евро), Украина (6,7 миллиона), Южно-Африканская Республика (6,6 миллиона) и Объединенные Арабские Эмираты (1,2 миллиона). Однако даже в совокупности их поставки значительно уступали российским.

Помимо чугуна, Евросоюз активно закупал у России и другие виды черных металлов. В январе 2025 года было импортировано:

  • полуфабрикатов из железа или нелегированной стали на 132,5 миллиона евро;
  • продуктов прямого восстановления железной руды на 14,9 миллиона;
  • различных форм легированных сталей на 9,8 миллиона;
  • отходов черных металлов на 357,4 тысячи;
  • плоского проката из железа или нелегированной стали шириной от 60 сантиметров на 287,3 тысячи евро.

В общей сложности ЕС импортировал из России железа и стали на 333,9 миллиона евро, что позволило России подняться с 9-го на 7-е место в списке крупнейших поставщиков металлопроката в Евросоюз. Лидерами импорта стали:

  • Китай — 500,9 миллиона евро;
  • Южная Корея — 477,2 миллиона;
  • Тайвань — 427,1 миллиона;
  • Вьетнам — 426 миллионов;
  • Турция — 425,5 миллиона.

Эксперты связывают столь резкий рост поставок российского чугуна с несколькими факторами. Во-первых, европейские производители стали испытывают нехватку сырья на фоне ограниченного предложения из других регионов.

Во-вторых, цены на чугун и сталь остаются на высоком уровне, что делает импорт из России экономически целесообразным, несмотря на действующие санкции.

Наконец, ряд европейских компаний нашел способы обхода санкционных ограничений, заключая сделки через посредников в третьих странах.

Таким образом, несмотря на геополитическую напряжённость и санкционные ограничения, Россия продолжает оставаться важным поставщиком металлов для Евросоюза, а рекордные поставки в январе 2025 года лишь подтверждают этот тренд.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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