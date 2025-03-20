Трубопроводы впервые стали главным каналом поставок газа в Китай

3:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года доля трубопроводных поставок в общем объёме импорта газа в Китай впервые превысила 50 процентов, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Это событие отражает важные изменения в структуре газового импорта страны и усиливающуюся роль трубопроводного газа в энергобалансе Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Общий объём импорта газа в Китай в январе составил 12,419 млрд кубометров. Из них 6,516 млрд кубометров, или 52,5 процента, пришлось на трубопроводные поставки. В то же время импорт сжиженного природного газа составил 5,9 млрд кубометров. Однако если исключить рекордные 0,4 млрд кубометров реэкспортированного СПГ, то объём чистого импорта СПГ окажется ещё ниже.

Исторически СПГ являлся основным источником импортного газа для Китая, и в национальной таможенной статистике учет газа ведется в мерах веса (тоннах), а не в объёмных единицах (кубометрах), что подчёркивает традиционное преобладание морских поставок. Однако в последние годы доля трубопроводного газа стабильно растёт, чему способствуют значительные поставки из стран Центральной Азии, а также активное сотрудничество с Россией.

Зимой 2024-2025 годов российские поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" достигли проектного максимума, что стало важным фактором роста доли трубопроводного газа в китайском импорте.

Однако несмотря на этот рекорд, суммарные поставки трубопроводного газа в январе не достигли своего предельного уровня. Так, страны Центральной Азии (Туркмения, Казахстан и Узбекистан) сократили экспорт примерно на один млрд кубометров по сравнению с летними максимумами. Это связано с тем, что зимой внутренний спрос на газ в этих странах возрастает, что снижает доступные объёмы для экспорта.

На данный момент Китай получает трубопроводный газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По объёму поставок среди этих стран в январе 2025 года лидировала Россия, экспортировавшая 3,4 млрд кубометров газа. Второе место заняла Туркмения с объемом поставок 2,3 млрд кубометров.

Если рассматривать совокупный объем морских и трубопроводных поставок, Россия также занимает первое место среди поставщиков газа в Китай. В январе 2025 года Россия поставила в КНР 4,1 млрд кубометров газа, что составило 33 процента от общего газового импорта страны. Это подчёркивает возрастающее значение российско-китайского энергетического сотрудничества и укрепление позиций России как ключевого поставщика природного газа в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Рост доли трубопроводного газа в китайском импорте может иметь долгосрочные последствия для мировой энергетики. Во-первых, это свидетельствует о снижении зависимости Китая от спотовых рынков СПГ и повышении устойчивости энергоснабжения.

Во-вторых, это может оказать давление на мировые цены на СПГ, поскольку Китай является одним из крупнейших покупателей на этом рынке.

В-третьих, развитие трубопроводной инфраструктуры способствует углублению стратегических связей между Китаем и основными поставщиками газа, особенно Россией и странами Центральной Азии.