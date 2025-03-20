Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива

3:12
Экономика

Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру. Сегодня более 30 стран эксплуатируют атомные электростанции, а общее количество работающих реакторов превышает четыре сотни.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

Ядерная энергетика играет важную роль в снижении выбросов углекислого газа, так как не производит парниковых газов в процессе работы реакторов, что делает её экологически чистой альтернативой ископаемому топливу.

Россия, обладая одной из наиболее развитых атомных отраслей в мире, стремится к доминированию в этой сфере, вызывая беспокойство у других участников рынка, включая Францию, говорится в материале издания Media 24.

"Россия и Франция вступают в титаническую битву за господство на рынке стоимостью 9,2 млрд евро", — отмечает автор материала (перевод АБН24).

Однако атомная энергетика сталкивается с рядом проблем, среди которых наибольшую обеспокоенность вызывают неэффективное использование ядерного топлива и утилизация радиоактивных отходов.

Россия активно работает над решением этих проблем. Недавно в стране начались испытания ядерного топлива нового поколения, которое обещает повысить эффективность работы реакторов и значительно сократить объем образующихся отходов.

Особое внимание уделяется МОКС-топливу (Mixed Oxide Fuel), состоящему на 91,5 процента из обеднённого урана и на 8,5 процентов из плутония. Его использование позволяет перерабатывать радиоактивные отходы, которые иначе подлежали бы долгосрочному хранению.

Применение этого топлива в реакторах позволяет вдвое сократить расход природного урана, что делает его чрезвычайно выгодным с экономической точки зрения. Кроме того, переработка плутония снижает потребность в его хранении, что уменьшает риски, связанные с ядерной безопасностью.

"За весь срок службы это принесет экономию, эквивалентную первоначальной стоимости реактора", — говорится в материале французского издания.

Франция, в свою очередь, также стремится удержать свои позиции в атомной энергетике и разработке передового ядерного топлива. Компания Framatome ведет исследования в области создания топлива с высокой степенью выгорания, что позволит увеличить эффективность работы реакторов и снизить количество отходов. Однако удастся ли французской стороне составить конкуренцию России пока остаётся под вопросом.

Таким образом, противостояние России и Франции на рынке атомной энергетики становится все более интенсивным. Обе страны инвестируют миллиарды долларов в развитие новых технологий, но пока преимущество остаётся на стороне России, обладающей более мощной инфраструктурой, значительными запасами сырья и передовыми технологиями в области переработки ядерного топлива.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Этот фрукт крошечный, но шокирует организм: новый наркотик для любителей вкусного и полезного
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой
Всё это время вас обманывали: 10 фитнес-мифов, которые мешают вам тренироваться
Сейчас читают
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мясные штурмы главкома Сырского или последняя агония генерала 200 Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Этот фрукт крошечный, но шокирует организм: новый наркотик для любителей вкусного и полезного
Галактики вращаются странно — возможно, это ключ к разгадке природы Вселенной
Вы уверены, что делаете кардио правильно? 5 ошибок, сводящих на нет все усилия
Сбои в планах? Apple отстаёт в гонке AI
Лучший фильм в истории, о котором никто не слышал, теперь доступен для зрителей
Как правильно выложить тротуарную плитку, чтобы она не поплыла после первого дождя
Забытый этюд Делакруа: эта находка заставит заговорить ценителей искусства
Ошибка, из-за которой весной не останется ни одного живого саженца
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Минимум материалов – максимум стиля: простой декор из того, что под рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.