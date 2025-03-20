Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру. Сегодня более 30 стран эксплуатируют атомные электростанции, а общее количество работающих реакторов превышает четыре сотни.
Ядерная энергетика играет важную роль в снижении выбросов углекислого газа, так как не производит парниковых газов в процессе работы реакторов, что делает её экологически чистой альтернативой ископаемому топливу.
Россия, обладая одной из наиболее развитых атомных отраслей в мире, стремится к доминированию в этой сфере, вызывая беспокойство у других участников рынка, включая Францию, говорится в материале издания Media 24.
"Россия и Франция вступают в титаническую битву за господство на рынке стоимостью 9,2 млрд евро", — отмечает автор материала (перевод АБН24).
Однако атомная энергетика сталкивается с рядом проблем, среди которых наибольшую обеспокоенность вызывают неэффективное использование ядерного топлива и утилизация радиоактивных отходов.
Россия активно работает над решением этих проблем. Недавно в стране начались испытания ядерного топлива нового поколения, которое обещает повысить эффективность работы реакторов и значительно сократить объем образующихся отходов.
Особое внимание уделяется МОКС-топливу (Mixed Oxide Fuel), состоящему на 91,5 процента из обеднённого урана и на 8,5 процентов из плутония. Его использование позволяет перерабатывать радиоактивные отходы, которые иначе подлежали бы долгосрочному хранению.
Применение этого топлива в реакторах позволяет вдвое сократить расход природного урана, что делает его чрезвычайно выгодным с экономической точки зрения. Кроме того, переработка плутония снижает потребность в его хранении, что уменьшает риски, связанные с ядерной безопасностью.
"За весь срок службы это принесет экономию, эквивалентную первоначальной стоимости реактора", — говорится в материале французского издания.
Франция, в свою очередь, также стремится удержать свои позиции в атомной энергетике и разработке передового ядерного топлива. Компания Framatome ведет исследования в области создания топлива с высокой степенью выгорания, что позволит увеличить эффективность работы реакторов и снизить количество отходов. Однако удастся ли французской стороне составить конкуренцию России пока остаётся под вопросом.
Таким образом, противостояние России и Франции на рынке атомной энергетики становится все более интенсивным. Обе страны инвестируют миллиарды долларов в развитие новых технологий, но пока преимущество остаётся на стороне России, обладающей более мощной инфраструктурой, значительными запасами сырья и передовыми технологиями в области переработки ядерного топлива.
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