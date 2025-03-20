Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру. Сегодня более 30 стран эксплуатируют атомные электростанции, а общее количество работающих реакторов превышает четыре сотни.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

Ядерная энергетика играет важную роль в снижении выбросов углекислого газа, так как не производит парниковых газов в процессе работы реакторов, что делает её экологически чистой альтернативой ископаемому топливу.

Россия, обладая одной из наиболее развитых атомных отраслей в мире, стремится к доминированию в этой сфере, вызывая беспокойство у других участников рынка, включая Францию, говорится в материале издания Media 24.

"Россия и Франция вступают в титаническую битву за господство на рынке стоимостью 9,2 млрд евро", — отмечает автор материала (перевод АБН24).

Однако атомная энергетика сталкивается с рядом проблем, среди которых наибольшую обеспокоенность вызывают неэффективное использование ядерного топлива и утилизация радиоактивных отходов.

Россия активно работает над решением этих проблем. Недавно в стране начались испытания ядерного топлива нового поколения, которое обещает повысить эффективность работы реакторов и значительно сократить объем образующихся отходов.

Особое внимание уделяется МОКС-топливу (Mixed Oxide Fuel), состоящему на 91,5 процента из обеднённого урана и на 8,5 процентов из плутония. Его использование позволяет перерабатывать радиоактивные отходы, которые иначе подлежали бы долгосрочному хранению.

Применение этого топлива в реакторах позволяет вдвое сократить расход природного урана, что делает его чрезвычайно выгодным с экономической точки зрения. Кроме того, переработка плутония снижает потребность в его хранении, что уменьшает риски, связанные с ядерной безопасностью.

"За весь срок службы это принесет экономию, эквивалентную первоначальной стоимости реактора", — говорится в материале французского издания.

Франция, в свою очередь, также стремится удержать свои позиции в атомной энергетике и разработке передового ядерного топлива. Компания Framatome ведет исследования в области создания топлива с высокой степенью выгорания, что позволит увеличить эффективность работы реакторов и снизить количество отходов. Однако удастся ли французской стороне составить конкуренцию России пока остаётся под вопросом.

Таким образом, противостояние России и Франции на рынке атомной энергетики становится все более интенсивным. Обе страны инвестируют миллиарды долларов в развитие новых технологий, но пока преимущество остаётся на стороне России, обладающей более мощной инфраструктурой, значительными запасами сырья и передовыми технологиями в области переработки ядерного топлива.