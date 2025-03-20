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Дмитрий Плотников

Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат

4:49
Экономика » Производство » Авиация

Недавно глава правительства Михаил Мишустин встретился с руководителем Объединённой авиакорпорации Вадимом Бадехой.

Ту-214
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ту-214

Директор ОАК рассказал премьеру о работе концерна и о планах по производству самолётов. Он отметил, что сегодня наиболее актуальное в нашем авиастроении — испытания гражданских бортов полностью отечественного производства. Например, лайнер Ту-214 уже производится, и сейчас главная задача — увеличить объём производства данного самолёта.

Бадеха отметил, что Российская Федерация — это единственное государство на планете, которое самостоятельно производит и разрабатывает 100% элементов, технологии, материалов и агрегатов, нужных для авиационного строения.

В свою очередь Мишустин сказал, что при производстве воздушных машин в первую очередь "необходимо ориентироваться на безопасность людей и надёжность техники". По его словам, нашей техникой должны пользоваться не только в России, но и в других странах. Бадеха поблагодарил российское правительство за поддержку авиаотрасли, которая по его словам, за последние десятилетия испытывает инвестиционный бум.

О чём речь

История создания Ту-214 началась в 1973 году, когда в КБ Туполева впервые задумались о замене легендарного Ту-154 на среднемагистральных авиалиниях. Первоначальный концепт представлял собой амбициозный проект широкофюзеляжного самолёта с тремя двигателями и двумя палубами для пассажиров и грузов.

Поворотным моментом стал 1981 год, когда было принято решение о создании принципиально новой машины. Проект претерпел кардинальные изменения: от трёх двигателей отказались в пользу двух мощных ПС-90А, а компоновка стала более традиционной. Это решение стало революционным для ОКБ Туполева, ведь ранее конструкторское бюро не имело опыта создания самолётов с подкрыльевым расположением двигателей.

Инновационность проекта заключалась в применении передовых технологий:

  • Впервые использовалась система компьютерного моделирования "Диана”
  • Применены современные композитные материалы (стеклопластик и углепластик)
  • Особое внимание уделялось эргономике и комфорту пассажиров.

Первый полет прототипа состоялся в январе 1989 года на Раменском аэродроме. Испытания проходили в сложных условиях: для тестирования надёжности были построены два специальных самолёта, полностью оборудованных измерительной аппаратурой. Интересно, что для штурвальной системы было разработано 23 различных варианта, каждый из которых требовал тщательных испытаний.

 

Серьёзным испытанием для проекта стала сложная экономическая ситуация 90-х годов. Финансирование неоднократно сокращалось, что существенно затянуло процесс сертификации. Только в 1994 году самолёт получил сертификат лётной годности. Серийное производство было налажено на двух заводах: "Авиастар-СП” (с 1992 года) и Казанском авиазаводе (с 1996 года).

Результатом многолетней работы стал современный пассажирский самолет с впечатляющими характеристиками:

  • Крейсерская скорость 850 км/ч
  • Дальность полета до 6500 км
  • Практический потолок 12100 метров
  • Уникальная система электродистанционного управления.

Особо стоит отметить надежность конструкции: в 2002 году самолет успешно выполнил аварийную посадку с пассажирами на борту при неработающих двигателях, что подтверждает высокие лётные характеристики и безопасность машины.

Что сегодня?

Сегодня Ту-214 существует в более чем 20 различных модификациях, включая пассажирские, грузовые и специальные версии. Самолёт получил признание как в России, так и за рубежом, имея более 50 международных и российских сертификатов качества. Это один из немногих отечественных самолётов, успешно конкурирующих на международном рынке авиаперевозок.

Успех проекта Ту-214 стал возможен благодаря сочетанию передовых технологий, богатого опыта конструкторского бюро и настойчивости инженеров, которые смогли довести до серийного производства сложный и амбициозный проект в непростых экономических условиях.

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Первый полет полностью импортозамещенного Ту-214
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы авиация экономика михаил мишустин
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