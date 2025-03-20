Россия сократила вложения в гособлигации США. И да, они ещё есть

По данным Минфина США, на конец января 2025 года объём принадлежащих России американских государственных облигаций сократился до 38 миллионов долларов, тогда как в декабре он составлял 42 миллиона.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фондовая биржа

Согласно опубликованной статистике, российский портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов, вложенных в долгосрочные казначейские бумаги, и шести миллионов — в краткосрочные. В декабре эти показатели составляли 33 миллиона и 9 миллионов долларов соответственно.

Таким образом, Россия продолжает курс на минимизацию инвестиций в долговые обязательства США, который был взят ещё в 2018 году после резкого сокращения вложений с уровня 96 миллиардов долларов.

Лидером среди стран-кредиторов США остается Япония, увеличившая свои инвестиции в американские облигации до 1,079 триллиона долларов по сравнению с 1,06 триллиона месяцем ранее. Япония удерживает первое место по этому показателю с конца 2019 года, когда обошла Китай.

Китай, который ещё в 2013 году держал более 1,3 триллиона долларов в американских гособлигациях, продолжает сокращать свои вложения. В январе 2025 года портфель КНР составил 760,8 миллиарда долларов. Причинами сокращения инвестиций Китая называют торговые споры с США, стремление снизить зависимость от доллара и диверсификацию резервов.

На третьем месте находится Великобритания. За январь она увеличила объем облигаций на своем балансе до 740,2 миллиарда долларов с 722,7 миллиарда в декабре.

Российское правительство начало активное снижение инвестиций в гособлигации США в 2018 году, после введения Вашингтоном санкций против российских финансовых институтов и компаний. С тех пор портфель американских казначейских бумаг в собственности РФ сократился более чем в 2000 раз — с 96 миллиардов до нынешних 38 миллионов долларов.

Альтернативой американским облигациям для России стали золото и юань. Доля золота в международных российских резервах превышает 23 процента, а доля юаня составляет около 17 процентов. Такая стратегия позволяет снизить зависимость от доллара и минимизировать риски, связанные с возможными санкционными ограничениями.

Кроме того, в последние годы Россия активно развивает альтернативные финансовые механизмы, включая расчёты в национальных валютах в рамках партнёрств с Китаем, Индией и другими странами. Это также снижает потребность в хранении активов в американских гособлигациях.