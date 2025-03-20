Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям

4:05 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Позиция РФ в отношении сделки США — Украина по полезным ископаемым и электростанциям не должна быть нейтральной. Важно в эту сделку войти и даже возглавить.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запорожская аэс

США нацелились забрать себе украинские электростанции

Президент США Дональд Трамп предложил передать в собственность США украинские электростанции в качестве формы их защиты.

"Американское владение этими предприятиями стало бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой всей украинской энергетической инфраструктуры", — подчеркнули в совместном заявлении советник по национальной безопасности Майк Уолтс и госсекретарь Марко Рубио.

Глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США.

The New York Times сообщила во вторник, 18 марта, что Трамп рассматривает "контроль над атомной электростанцией в Запорожье" (принадлежит "Росатому") как важный фактор в развитии добычи критически важных минералов.

Беспроигрышная для США сделка

"Просматривается активный торг между Вашингтоном и Киевом по передаче США в собственность или по совместному владению украинскими активами, начиная от полезных ископаемых, заканчивая инфраструктурными объектами — портами и электростанциями", — сказал в комментарии для Pravda.Ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По мнению эксперта, скорее всего, в отношении АЭС речь идёт о доле в компании "Энергоатом", хотя он не исключает и продажу украинских АЭС американским компаниям.

Игорь Юшков считает, что это была бы беспроигрышная для американцев сделка, так как ВКС РФ не наносили ударов по объектам атомной энергетики и даже по сопутствующей инфраструктуре — подстанциям и сетевому хозяйству.

"Можно будет сказать, что вот, видите, передали нам атомные электростанции — Россия их не трогает. А то, что Россия их и до этого не трогала, об этом можно и умолчать", — сказал эксперт.

Также, по его словам, американцы могут быть заинтересованы в передаче им ГЭС и ТЭС, и это, действительно, могло бы вывести их из-под ударов ВКС РФ.

Цены на электроэнергию будут расти

Тем не менее заработать на этом американские компании смогут, только если в дальнейшем будут повышать тарифы на электроэнергию, подчеркнул Игорь Юшков. В связи с этим не все атомные и другие электростанции американцы захотят "взять". Так, многие энергоблоки нужно будет выводить из эксплуатации и много тратиться на их модернизацию, иначе, "кроме убытков, ничего не получить".

Эксперт предположил, что один из наиболее желаемых активов для США на Украине — это предприятия по добыче газа, на их продаже можно зарабатывать на внутреннем рынке Украины, в том числе и повышая цены.

Россия не отдаст ЗАЭС, но может продавать электроэнергию

По словам Игоря Юшкова, позиция РФ в отношении этих сделок сегодня выглядит как "хотите — забирайте". Но гораздо выгоднее обсуждать это в контексте "треугольника Россия — Украина — США", особенно по Запорожской АЭС. Россия физически отдавать станцию не будет, как и контроль над ней, но готова продавать Украине электроэнергию — её будет в избытке.

"Можно было бы подключить США либо посредниками, либо акционерами, либо трейдерами в какой-нибудь совместной компании, которая будет управлять Запорожской атомной станцией", — отметил он.

Если же украинцы "отдадут" США газовые или угольные электростанции на своей территории, то тогда они будут заинтересованы в том, чтобы напрямую покупать газ у "Газпрома" или уголь у Донбасса и потом эту электроэнергию продавать Евросоюзу, заключил эксперт, добавив, что это "всего лишь первые наброски" совместной работы РФ с США.

Уточнения

Запоро́жская АЭ́С (ЗАЭС; укр. Запорізька АЕС, ЗАЕС) — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины. Крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.



Эле́ктроэнерге́тика — отрасль энергетики, включающая в себя генерацию, передачу и сбыт электроэнергии.

