В ЕС начался раскол из-за ответа на американские пошлины

Внутри Евросоюза возникли серьёзные разногласия по поводу политики Еврокомиссии, направленной на введение ответных мер в отношении американских пошлин, сообщает издание Politico.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Спустя всего неделю после того, как ЕК объявила о своем намерении ввести ответные тарифы, лидеры нескольких ключевых стран блока — Франции, Италии и Ирландии — выступили с критикой этой стратегии. Их недовольство связано как с деталями предложенного механизма, так и с возможными экономическими последствиями для европейского бизнеса.

Ситуация осложняется тем, что ранее страны ЕС демонстрировали единодушие по вопросам торговой политики, однако это единство оказалось под угрозой.

По информации Politico, разногласия между странами стали особенно заметны в преддверии согласования нового, более масштабного пакета пошлин, который должен вступить в силу в середине апреля. Эти меры являются ответом на более широкие торговые ограничения, введённые администрацией президента США Дональда Трампа на импорт стали и алюминия.

Франция занимает наиболее жёсткую позицию в этих переговорах. По словам источника издания, французская сторона активно отстаивает свои экономические интересы, что вызывает противодействие со стороны других участников дискуссии. Один из неназванных дипломатов ЕС отметил, что именно Париж наиболее активно выражает несогласие с курсом Брюсселя и стремится добиться более жёстких ответных мер.

Первоначальный повод для конфликта возник в марте, когда Соединённые Штаты ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, распространив их на все страны, включая ключевых торговых партнёров, таких как Евросоюз, Канада, Китай и Япония. ЕС, являясь одним из крупнейших поставщиков металлопродукции в США, решил принять ответные меры, направленные на компенсацию экономического ущерба.

В качестве одного из шагов Брюссель предложил ввести 50-процентные пошлины на импорт американского виски. Это фактически запретительные меры, которые могут значительно сократить экспорт этого товара в Европу и нанести ощутимый удар по американским производителям.

Эксперты отмечают, что подобная эскалация торгового конфликта может привести к дальнейшему ухудшению экономических отношений между ЕС и США. В прошлом аналогичные торговые споры уже становились причиной затяжных кризисов, и нынешняя ситуация не исключает дальнейшего обострения.

В условиях растущей неопределённости страны ЕС пытаются выработать единую стратегию, однако разногласия внутри блока делают этот процесс крайне сложным.