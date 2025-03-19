Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу

3:08
Экономика

Россия занимает одну из ведущих позиций в мире по запасам природных ресурсов. Страна обладает значительными залежами нефти, газа, угля, различных металлов и других стратегически важных ископаемых.

Горные породы
Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горные породы

Однако несмотря на богатый минерально-сырьевой потенциал, Россия продолжает зависеть от импорта определённых видов сырья, в частности лития.

Литий является важнейшим компонентом в производстве аккумуляторов, используемых в электромобилях, мобильных устройствах и других технологически передовых сферах.

В течение длительного времени Россия импортировала литий, главным образом, из Аргентины и Чили, стран, входящих в так называемый "литиевый треугольник" Южной Америки, где сосредоточено около 60 процентов мировых запасов этого металла. Однако после введения западных санкций поставки были серьёзно нарушены, что создало угрозу для развития отечественной промышленности.

По данным Геологической службы США, запасы лития в России оцениваются примерно в один миллион тонн. Несмотря на наличие значительных резервов, страна не занималась активной добычей этого металла и предпочитала его импорт.

Вынужденное прекращение поставок из Латинской Америки привело к необходимости поиска альтернативных источников. В результате Россия начала закупать карбонат лития в Боливии и Китае, что помогло частично компенсировать дефицит, говорится в материале издания Mining Technology (перевод сайта АБН24).

На фоне растущего мирового спроса на литий, связанного с увеличением производства аккумуляторов, Москва приняла решение о развитии собственной добычи. Президент России Владимир Путин инициировал программу по освоению отечественных месторождений лития.

Ключевая роль в этом процессе отводится Колмозерскому месторождению, расположенному в Мурманской области. Оно считается крупнейшим в России и может обеспечить значительную долю внутреннего спроса на этот стратегически важный металл.

Согласно планам, к 2030 году Россия должна достичь полного самообеспечения литием, что позволит снизить зависимость от иностранных поставок. Реализация данного проекта также способствует укреплению позиций страны на глобальном рынке редкоземельных металлов, конкуренция за которые усиливается.

Особенно это стало заметно после того, как США активизировали свою политику по обеспечению доступа к редкоземельным ресурсам, в том числе путем давления на другие страны. В частности, администрация президента Дональда Трампа предлагала Украине уступить половину своих стратегически важных полезных ископаемых в пользу Соединённых Штатов.

Таким образом, Россия делает значительный шаг в развитии собственной добычи лития, что обеспечит не только промышленную независимость, но и конкурентные преимущества в условиях глобального роста спроса на этот металл.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы экономика промышленность
Обсудить
Новости Все >
Куда россияне отправятся на майские праздники: названы самые популярные направления
Ходит налево постоянно: Борисова обвинила Чумакова в лицемерии
В 95 лет жизнь только начинается! Мужчина подарил любимой праздник-сюрприз
Россияне устремятся в Европу? Цены на туры из России упали в цене
Лейла Перейра против предвзятости: президент КОНМЕБОЛ извиняется за свое заявление
Том Хэнкс назвал 10 своих любимых фильмов всех времён: смотрю их пару раз в год
Куда идёт чайный рынок? Узнайте, почему каждый глоток может стать дороже!
Искусственный интеллект в каждом смартфоне: что ждет нас дальше
ТОП-5 мотоциклов из СССР, которые до сих пор выпускаются или модернизируются
Эти продукты могут запустить аутоиммунное заболевание — что важно знать
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Экономика и бизнес
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу
Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему
Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега
Какие привычки водителя разрушают автомобиль?
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм
Масло из мотора уходит само по себе: причина вас удивит
Не вздумай дёргаться. Трамп по телефону жёстко предупредил Зеленского
Выглядеть на 20 лет моложе поможет этот секрет: эти тренировки изменят ваше тело и здоровье
Король Талсы возвращается: Сильвестр Сталлоне подтвердил начало съёмок третьего сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.