В США рассказали об успехах России в решении проблемы доступа к важнейшему металлу

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия занимает одну из ведущих позиций в мире по запасам природных ресурсов. Страна обладает значительными залежами нефти, газа, угля, различных металлов и других стратегически важных ископаемых.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горные породы

Однако несмотря на богатый минерально-сырьевой потенциал, Россия продолжает зависеть от импорта определённых видов сырья, в частности лития.

Литий является важнейшим компонентом в производстве аккумуляторов, используемых в электромобилях, мобильных устройствах и других технологически передовых сферах.

В течение длительного времени Россия импортировала литий, главным образом, из Аргентины и Чили, стран, входящих в так называемый "литиевый треугольник" Южной Америки, где сосредоточено около 60 процентов мировых запасов этого металла. Однако после введения западных санкций поставки были серьёзно нарушены, что создало угрозу для развития отечественной промышленности.

По данным Геологической службы США, запасы лития в России оцениваются примерно в один миллион тонн. Несмотря на наличие значительных резервов, страна не занималась активной добычей этого металла и предпочитала его импорт.

Вынужденное прекращение поставок из Латинской Америки привело к необходимости поиска альтернативных источников. В результате Россия начала закупать карбонат лития в Боливии и Китае, что помогло частично компенсировать дефицит, говорится в материале издания Mining Technology (перевод сайта АБН24).

На фоне растущего мирового спроса на литий, связанного с увеличением производства аккумуляторов, Москва приняла решение о развитии собственной добычи. Президент России Владимир Путин инициировал программу по освоению отечественных месторождений лития.

Ключевая роль в этом процессе отводится Колмозерскому месторождению, расположенному в Мурманской области. Оно считается крупнейшим в России и может обеспечить значительную долю внутреннего спроса на этот стратегически важный металл.

Согласно планам, к 2030 году Россия должна достичь полного самообеспечения литием, что позволит снизить зависимость от иностранных поставок. Реализация данного проекта также способствует укреплению позиций страны на глобальном рынке редкоземельных металлов, конкуренция за которые усиливается.

Особенно это стало заметно после того, как США активизировали свою политику по обеспечению доступа к редкоземельным ресурсам, в том числе путем давления на другие страны. В частности, администрация президента Дональда Трампа предлагала Украине уступить половину своих стратегически важных полезных ископаемых в пользу Соединённых Штатов.

Таким образом, Россия делает значительный шаг в развитии собственной добычи лития, что обеспечит не только промышленную независимость, но и конкурентные преимущества в условиях глобального роста спроса на этот металл.