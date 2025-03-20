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Игорь Буккер

Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Полезные ископаемые Украины становятся ключевым фактором в мировой геополитике, привлекая внимание крупных держав. Особенно активный интерес проявляют США, которые рассматривают украинские ресурсы как стратегически важные для своей экономики и технологического развития.

неодим
Фото: Wikimedia Commons by GOKLuLe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
неодим

Украина традиционно известна развитыми сельскохозяйственными угодьями и промышленностью, но под её поверхностью скрывается один из самых богатых минеральных районов мира. Этот регион называют "Украинским щитом" — огромной геологической структурой, сформированной более 2,5 миллиардов лет назад.

В течение веков в её породах происходили тектонические процессы, образование магмы и осадочных пластов, что привело к накоплению множества полезных ископаемых.

Сейчас в недрах Украины находятся месторождения 22 из 34 критически важных минералов, которые ЕС определил как жизненно необходимые для энергетической безопасности. Это ставит страну в один ряд с ведущими ресурсными державами мира.

Современный мир стремится к декарбонизации — отказу от ископаемого топлива и переходу на возобновляемые источники энергии. Этот процесс требует огромного количества лития, кобальта и редкоземельных элементов, которые используются в производстве аккумуляторов, электромобилей, солнечных панелей и ветрогенераторов.

Украина обладает тремя крупнейшими месторождениями лития:

  • Шевченковское (Донецкая область)
  • Полоховское (Кировоградская область)
  • Станковатское (Кировоградская область)

Шевченковское месторождение содержит 13,8 млн тонн литиевых руд. Добыча этого ресурса требует инвестиций в 10-20 млн долларов только на геологоразведку.

Полоховское, содержащее около 270 тыс. тонн лития, считается одним из самых перспективных месторождений Европы благодаря благоприятным условиям для добычи.

Кроме лития, Украина занимает:

  • 3-е место в мире по добыче рутила (основного источника титана)
  • 6-е место по добыче железной руды
  • 7-е место по добыче марганца
  • Обладает крупнейшими в Европе запасами урана, необходимого для атомной энергетики и ядерного оружия

Кроме того, Украина — одна из немногих стран, обладающих значительными залежами редкоземельных металлов, включая неодим и диспрозий, которые необходимы для производства смартфонов, электродвигателей, ветряных турбин.

Из-за СВО многие месторождения остаются неразведанными или не могут разрабатываться в полную силу. Тем не менее, США, ЕС и другие страны видят в Украине ключевого поставщика стратегически важных минералов.

Недавние переговоры между Киевом и Вашингтоном показали, что США намерены заключить соглашение, по которому Украина передаст 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых в специальный фонд реконструкции. Этот фонд будет совместно управляться Украиной и США и направлен на восстановление страны после войны.

США уже давно стремятся снизить зависимость от импорта редкоземельных металлов и лития из Китая. В настоящее время Китай контролирует до 70% мировой добычи и переработки критически важных минералов, что делает Западные страны уязвимыми перед возможными торговыми ограничениями.

Хотя США обладают собственными запасами лития и редкоземельных металлов, их добыча часто оказывается дороже из-за высоких экологических стандартов и стоимости рабочей силы. Поэтому Штаты в течение десятилетий отдавали добычу на аутсорсинг, что привело к зависимости от иностранных рынков.

Украина предлагает альтернативный источник, который может снизить зависимость Запада от Китая и создать более устойчивую цепочку поставок. В свою очередь, Украина может получить инвестиции, технологии и поддержку в восстановлении инфраструктуры.

Глобальный переход к возобновляемой энергетике и электромобилям требует огромных объёмов стратегических металлов. По оценкам экспертов, к 2040 году спрос на литий вырастет в 40 раз, а количество электромобилей превысит 125 миллионов к 2030 году.

Около 80% добываемого лития идёт на производство аккумуляторов. Для сравнения, батарея Tesla Model S требует 63 кг лития высокой чистоты. Крупнейшие автопроизводители вкладывают миллиарды долларов в развитие электротранспорта, а это означает непрекращающийся рост спроса на украинские ресурсы.

Минеральные богатства Украины могут изменить баланс сил на глобальном рынке и повлиять на энергетическое будущее мира.

Интерес США и других стран к украинским ресурсам растёт, и в ближайшие годы Украина может стать ключевым поставщиком лития, урана и редкоземельных металлов для мировых держав.

Но останется ли добыча в руках самой Украины, или же её ресурсы перейдут под контроль других стран? Этот вопрос остаётся главной интригой будущей мировой экономики.

Уточнения

Украи́нский щит — возвышенная юго-западная часть фундамента Восточно-Европейской платформы.

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы украина энергетика
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