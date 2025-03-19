Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что система SWIFT утратила свою значимость, так как в России и ряде других стран уже функционируют современные альтернативные системы расчётов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bogdan Hoyaux / European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек, использующий банковскую карту для совершения покупок онлайн

"Или возьмём SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать. Конечно, отдельным игрокам, скажем, экспортерам, может быть проще на сегодняшний день рассчитываться в долларах. Поэтому, если санкции ослабят, то в этой части, вероятно, произойдет откат к старым методам. Но он будет ограниченным", — сказал он журналу "Эксперт" в кулуарах съезда РСПП.

Костин также подчеркнул, что Россия не единственная страна, которая извлекла уроки из санкционной политики Запада. Например, страны Ближнего Востока с тревогой отнеслось к прецеденту заморозки активов российского Центробанка. Подобные меры вызывают обеспокоенность у других государств, которые не хотят оказаться в аналогичной ситуации.

По мнению главы ВТБ, возврата к доминированию доллара и евро в международных расчётах не произойдёт. В будущем будет продолжаться развитие альтернативных финансовых механизмов, включая национальные платёжные системы и параллельные рынки, что позволит многим странам снизить зависимость от западной финансовой инфраструктуры.

Стоит отметить, что ещё несколько лет назад SWIFT оставалась ключевой системой для обработки международных платежей, обеспечивая проведение большинства банковских операций по всему миру.

Однако угроза отключения России от SWIFT, впервые озвученная в 2014 году после присоединения Крыма, подтолкнула многие страны к разработке собственных решений. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая стала альтернативой SWIFT и позволила сохранить межбанковские транзакции внутри страны и с дружественными государствами.

Кроме того, Китай активно развивает свою систему CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая предназначена для международных расчётов в юанях. Эта платформа постепенно расширяет свою сферу влияния и становится важным инструментом для стран, стремящихся диверсифицировать финансовые потоки и снизить зависимость от доллара.

Отметим, Евросоюз ввёл запрет на использование СПФС для кредитных и финансовых организаций за пределами России.

Но российская система продолжает функционировать, обеспечивая устойчивость внутренних и международных расчётов. Развитие альтернативных платформ и рост интереса к ним со стороны различных государств свидетельствует о глобальном тренде на дедолларизацию и диверсификацию финансовых связей.