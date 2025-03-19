Глава Samsung заявил о критической ситуации в компании

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На ежегодном собрании акционеров Samsung соисполнительный директор компании Хан Чон Хи принёс извинения инвесторам за неудовлетворительные финансовые результаты.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Samsung Galaxy S4

В ходе встречи обсуждалось значительное снижение стоимости акций компании, которые за последний год потеряли почти 20 процентов своей стоимости. Руководство Samsung заверило акционеров в намерении исправить ситуацию и добиться значительных улучшений в текущем году, сообщает Financial Times.

Однако акционеры выразили обеспокоенность и потребовали от компании более решительных шагов, особенно в свете предстоящего введения новых пошлин США на иностранные полупроводники. Данные ограничения могут оказать дополнительное давление на бизнес Samsung, так как компания уже сталкивается с жёсткой конкуренцией в отрасли.

Особую тревогу вызвала ситуация на рынке полупроводниковой продукции. Доля Samsung в сегменте DRAM-памяти снизилась с 42,2 процентов до 41,5 процента, что является значительным сигналом о возможной потере лидерства.

Также отмечено снижение доли компании на мировом рынке смартфонов с 19,7 процентов до 18,3 процентов, что может быть связано с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, таких как Xiaomi и Oppo, а также укреплением позиций Apple.

Особенно заметно падение произошло в сегменте дисплеев для смартфонов, где доля Samsung уменьшилась с 50 процентов до 41,3 процента, что свидетельствует о возрастающем влиянии китайских производителей OLED-панелей.

Кроме того, снижение позиций зафиксировано и на рынке телевизоров: доля компании уменьшилась с 30,1 процента до 28,3 процентов. Это может быть обусловлено растущей популярностью телевизоров китайских брендов, предлагающих конкурентоспособные технологии по более низким ценам.

Ситуация, сложившаяся вокруг Samsung, вызывает серьёзные опасения у руководства компании. Её глава, миллиардер Ли Чжэ Ён отметил, что корпорация находится в критическом положении, требующем оперативных и стратегических решений.

Аналитики указывают на необходимость инвестиций в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и квантовые технологии, а также усиление позиций в сегменте высокотехнологичных чипов и дисплеев.

Эксперты также отмечают, что для восстановления своих позиций Samsung необходимо не только усиливать инвестиции в инновации, но и укреплять стратегическое партнёрство с ключевыми игроками рынка, а также адаптироваться к глобальным изменениям в цепочках поставок и международным торговым ограничениям.