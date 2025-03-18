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Олег Артюков

Европейские авиакомпании проигрывают китайским из-за России

2:48
Экономика

Для европейских авиакомпаний рейсы между Китаем и Европой стали крайне невыгодными из-за необходимости обхода закрытого воздушного пространства над Россией. В то же время китайские авиаперевозчики, имея доступ к кратчайшему маршруту, стремительно увеличивают количество рейсов, говорится в материале японского издания Mainichi.

Двигатель Boing
Фото: commons.wikimedia.org by Davidelit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель Boing

Наиболее активно китайские авиалинии расширяют европейское направление. С лета прошлого года крупнейшие перевозчики, такие как Air China, объявили о запуске новых маршрутов и увеличении частоты рейсов в крупнейшие города Западной Европы из Пекина, Шанхая и других китайских мегаполисов.

Согласно данным китайских СМИ, в первой половине 2024 года китайские авиакомпании выполнили более 70 процентов рейсов в Европу, тогда как в 2019 году этот показатель не превышал 50 процентов.

Тем временем европейские перевозчики сталкиваются с трудностями. В октябре и ноябре прошлого года авиакомпании Lufthansa, British Airways и Virgin Atlantic Airways, а также Scandinavian Airlines вынуждены были приостановить или полностью отменить прямые рейсы в Пекин и Шанхай, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

После 28 февраля 2022 года, когда Россия запретила 36 странам, включая государства ЕС, использовать своё воздушное пространство, европейские перевозчики были вынуждены менять маршруты. Стоит заметить, что это был ответ на действия этих стран, закрывших воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Полёты из Шанхая в Париж, Лондон и другие города удлинились более чем на тысячу километров, что привело к увеличению времени в пути, росту расходов на топливо и персонал, а также удорожанию билетов. В результате пассажиры начали отдавать предпочтение китайским авиалиниям.

По данным западных СМИ, некоторые европейские авиакомпании, в частности Lufthansa, обратились к Еврокомиссии с просьбой принять меры, так как конкурировать с китайскими перевозчиками в таких условиях становится практически невозможно. Однако европейские власти пока не предпринимают активных шагов.

Тем временем правительство Китая использует ситуацию для укрепления позиций своих авиакомпаний на международном рынке. В июле прошлого года власти опубликовали рекомендации по повышению конкурентоспособности авиационной отрасли, четко обозначив намерение развивать международные маршруты под государственным контролем.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
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