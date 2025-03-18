Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится?

Обращает на себя внимание укрепление рубля до почти 80 рублей за доллар с практически 110 рублей за доллар в январе. Что же происходит и кому это выгодно?

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Иностранные инвесторы скупают рубли в погоне за прибылью

Логично предположить, что кто-то скупает рубли за доллары и в огромных количествах, поэтому он дорожает. Вице-премьер Александр Новак сегодня, 18 марта, объяснил, что укрепление рубля произошло из-за притока иностранного капитала.

"Это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции, поэтому будем смотреть. Это рыночная история", — отметил вице-премьер, давая пояснения журналистам на съезде РСПП.

Новака поддержала газета Financial Times, которая считает, что на российский валютный и фондовый рынки заходят иностранные инвесторы, уверенные в предстоящем ослаблении антироссийских санкций в США.

"Брокеры и хедж-фонды рассматривают различные варианты для торговли различными инструментами, связанными в том числе с российскими корпоративными облигациями и рублём", — пишет FT.

Простые непростые схемы доступа к рублю

Схема может быть достаточно простой. В США занимаются доллары под 4% годовых, и через дружественных России брокеров они сначала меняются на тенге или другую валюту, а потом на рубли, которые либо кладут под 20% годовых в банки, либо покупают долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью (15, 5% на десять лет). Кстати, в феврале на Московской бирже средний дневной оборот достиг трёхлетнего максимума — 211,4 млрд рублей. А минфин зафиксировал рекордные продажи гособлигаций.

Есть ещё такой инструмент, как беспоставочные форварды (NDF), — это тип фьючерсных контрактов, при котором две стороны договариваются о курсе обмена одной валюты на другую на определённую дату в будущем, но без физической поставки средств при исполнении контракта. Вместо этого разница между договоренным форвардным и спотовым курсом на момент исполнения контракта регулируется наличными.

При этом раз иностранные инвесторы идут на такие трудные схемы (из-за санкций), то прибыль они получают огромную, а риски их минимальны, так как Россия исправно платит по долгам и есть инсайды, которым нельзя не верить.

Главный инсайдер — министр финансов Бессент

В статье WSJ от 18 марта говорится о том, что команда Трампа намеревается заменить санкции на тарифы. На текущий момент треть стран в мире находится под санкциями, но они неэффективны и ускоряют процесс дедолларизации, поэтому санкции будут пытаться использовать реже, говорится в статье.

А главный инсайд идёт от главы минфина США Скотта Бессента, который 6 марта заявил, что Трамп попросил его пересмотреть режим санкций.

"Трамп выразил мнение, что чрезмерное использование санкций может повлиять на превосходство доллара США. Я полностью согласен и хотел бы добавить, что, как и в случае с чрезмерным использованием антибиотиков, цель становится невосприимчивой и мутирует", — сказал Бессент.

Российское правительство не пустит рубль в свободное плавание

Но вряд ли российское правительство позволит рублю быть рыночным, как обещает Новак. Инфляцию дорогой рубль снижает, это правда, так как падают цены на импорт. Это выгодно обычному потребителю. Но для экспортёров, особенно нефти, удобрений и зерна, крепкий рубль даёт меньше выручки в рублях, и меньше налогов поступает в бюджет страны. Поэтому государство найдёт средний вариант. Новак лукаво предположил, что в среднем по году рубль окажется близок к цифрам, заложенным в прогнозе социально-экономического развития, — 96,5 рубля.

Уточнения

Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов.

