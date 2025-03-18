Глава РФПИ: Россия готова к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия готова к сотрудничеству с США и другими странами в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов, а также открыта для иностранных инвестиций в развитие отечественных месторождений. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Металлы

По его словам, ряд российских месторождений обладает высоким потенциалом и мог бы сыграть ключевую роль в глобальной цепочке поставок редкоземельных металлов. Однако для их эффективного освоения требуются современные технологии обогащения и переработки, которыми на данный момент располагают в основном США, Китай и некоторые европейские страны.

Дмитриев подчеркнул, что запасы редкоземельных металлов в России существенно превосходят украинские, а их разработка экономически более выгодна из-за доступности сырья и относительно низкой себестоимости добычи.

Россия входит в число крупнейших обладателей запасов редкоземельных элементов, уступая только Китаю, Бразилии и Вьетнаму. По оценкам Геологической службы США, российские запасы составляют порядка 12 млн тонн оксидов редкоземельных элементов, что делает страну одной из важнейших игроков на этом рынке.

Несмотря на наличие значительных запасов, доля России в мировой добыче редкоземельных металлов пока остаётся незначительной — менее двух процентов.

Лидером рынка является Китай, на который приходится более 60 процентов мировой добычи и свыше 85 процентов мощностей по переработке.

Однако в последние годы западные страны начали искать альтернативных поставщиков из-за опасений по поводу зависимости от Китая. В этом контексте российские месторождения представляют собой стратегический интерес.

Дмитриев отметил, что Москва готова к взаимодействию не только с США, но и с другими странами. Однако он подчеркнул, что любые иностранные инвестиции должны соответствовать национальным интересам России. Важное условие — сохранение контроля за разработкой месторождений за отечественными компаниями.

В конце февраля президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию отрасли редкоземельных металлов, подчеркнул, что укрепление этой сферы критически важно для конкурентоспособности российской экономики.

Позднее Путин подтвердил, что Россия готова предложить США совместные проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов. Этот шаг мог бы способствовать снижению напряжённости в двусторонних отношениях и созданию устойчивых механизмов взаимовыгодного экономического сотрудничества.