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Александр Приходько

Преображая облик строительства: как Юсуф Яров внедряет инновационные технологии с использованием ISO-контейнеров

Экономика

Основатель строительной компании "Юсуф Яр", одной из первых в СНГ, кто построил четырехэтажное капитальное здание с помощью ISO-контейнеров, рассказал, как инновационные подходы способны изменить традиционные стандарты отрасли.

Основатель крупной строительной компании Юсуф Яров
Фото: Фото из личного архива Юсуфа Ярова
Основатель крупной строительной компании Юсуф Яров

Строительство многоквартирного жилого дома в России занимает в среднем от 2 лет и более. Срок зависит от масштаба проекта, выбранных технологий и конкретных условий строительства. Однако строительная отрасль, традиционно считающаяся консервативной, постепенно вступает в эру инноваций. Так, внедрение модульных технологий, включая использование ISO‑контейнеров, позволяет существенно ускорить процесс строительства по сравнению с традиционными методами.

Эта тенденция особенно важна в условиях повышенного спроса, где скорость строительства становится критически значимым фактором, считает основатель крупной строительной компании Юсуф Яров. Его команда в числе первых на рынке начала активное внедрение модульного строительства для ISO-контейнеров на территории СНГ и возвела четырехэтажное капитальное здание общежития за рекордные шесть месяцев. Благодаря его уникальному подходу и международному опыту, методика модульного строительства не только получила признание среди профессионалов, но и была внедрена в масштабные проекты, изменившие стандарты отрасли. На собственном опыте Юсуф Яров доказал, что инновационные методы способны не только ускорить возведение объектов, но и повысить их качество и экономическую эффективность, отвечая современным требованиям рынка недвижимости.

Инновации — движитель развития строительства

Современный строительный рынок диктует новые правила — застройщики вынуждены искать методы, которые обеспечивают максимальную скорость и минимальные затраты при сохранении качества. ISO-контейнеры стали одним из ключевых решений этой задачи. Сейчас технология широко применяется, однако, в то время, когда идею решил реализовать Юсуф Яров, рынок к инновации отнесся скептически. Однако, именно неординарные решения способны кардинально влиять на развитие всех отраслей — уверен строитель.

"Когда мы только начинали, люди скептически относились к идее использования контейнеров для строительства капитальных зданий, — вспоминает Яров. — Однако сегодня это уже не просто концепция, а доказанный на практике метод, который показывает отличные результаты".

Использование ISO-контейнеров — это метод, который сочетает в себе преимущества модульного и каркасного строительства. Такие здания имеют сейсмостойкость, отличную изоляцию и высокие стандарты безопасности. Они отвечают современным требованиям по энергоэффективности и могут быть оборудованы всеми необходимыми коммуникациями — от водоснабжения до электричества и отопления. Одним из впечатляющих примеров применения метода стал проект строительства общежития на 250 человек в Кыргызстане, возведением которого занималась компания "Юсуф Яр". Основатель и CEO компании Юсуф Яров в 2016 году был одним из первых, кто подал заявку на строительство жилого здания с применением ISO-контейнеров. Тогда на получение всех разрешений на применение новой технологии ушло около полутора лет.

"Мы смогли построить четырехэтажное общежитие всего за полгода, используя ISO-контейнеры. Это позволило нам не только сэкономить время, но и предложить жильцам комфортные условия, — говорит Юсуф Яров, основатель компании. — Каждый контейнер был предварительно подготовлен в заводских условиях, и после доставки на площадку просто соединялся с другими частями конструкции. Таким образом, мы снизили количество строительных работ, минимизировав трудозатраты".

Сейчас строительство объектов по этому методу у компании Юсуфа занимает от полугода до года. Для строительного рынка Кыргызстана и других стран СНГ это стало настоящим прорывом, который в том числе помог "Юсуф Яр" завоевать доверие зарубежных заказчиков и стать ключевым партнером-застройщиком международной компании Educational Advisor из Пакистана.

Перспективы использования ISO-контейнеров

Решение впервые применить его в Кыргызстане пришло Юсуфу после того как он, изучая опыт зарубежных коллег, объехал несколько стран — Америку, ОАЭ, Турцию и Таиланд. Анализируя разные концепции, он разработал собственное, усовершенствованное решение, адаптированное под местные условия. Так, первый объект "Юсуф Яр" учитывает принципы, используемые в известных мировых проектах, таких как студгородок Keetwonen в Амстердаме, но представляет собой оригинальную модель, созданную с учетом новых идей и потребностей.

Сам процесс строительства с использованием ISO-контейнеров включает несколько этапов, отмечает Юсуф Яров. Во-первых, это проектирование, дальше производство контейнеров, их доставка и сборка, инженерные работы и отделка. Такой метод строительства с использованием ISO-контейнеров не только сокращает сроки и стоимость строительства, но и становится более востребованным в условиях нестабильности строительного рынка.

"Для застройщиков это решение становится не только выгодным, но и устойчивым, ведь такие здания могут служить десятки лет, при этом их можно легко переоборудовать или переносить на другое место", — подчеркивает Юсуф Яров.

Эксперт отмечает, что кроме этих очевидных преимуществ, есть еще менее очевидных, но не менее важный факторов. Первый — объекты, построенные с использованием ISO-контейнеров соответствуют всем требованиями сейсмостойкости, это становится особенно важным в странах, где нередки землетрясения. Второй — экологичность решения. Использование ISO-контейнеров позволяет сократить количество строительных отходов, так как многие элементы конструкции уже готовы к использованию. Кроме того, такие здания могут быть оснащены современными системами энергосбережения, что снижает их углеродный след и делает их более экологически чистыми. В условиях глобального изменения климата и растущего внимания к вопросам устойчивого развития, это становится важным фактором для многих застройщиков и инвесторов.

Использование ISO-контейнеров в строительстве открывает новые горизонты для застройщиков и архитекторов. Этот метод не только отвечает современным требованиям по качеству и безопасности, но и предлагает устойчивые решения для создания доступного жилья. Юсуф Яров, внедряя инновационные технологии в свою практику, демонстрирует, как можно эффективно сочетать традиционные подходы с современными методами, создавая комфортные и безопасные условия для жизни. В условиях глобальных изменений и растущих потребностей общества, такие инициативы становятся особенно важными и актуальными.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы строительство
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