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Олег Артюков

Китай почти полтора месяца не покупает СПГ в США

Экономика

Китайские покупатели приостановили закупки американского сжиженного природного газа из-за введённых КНР ответных пошлин, но при этом удачно перепродают его в Европу, что оказывает влияние как на глобальный энергетический рынок, так и на торговые отношения между странами.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

На протяжении последних 40 дней Китай не приобретает СПГ у США, что стало самым длительным перерывом в поставках за последние два года. Ранее Китай стабильно импортировал около 400 тысяч тонн американского СПГ в месяц, что составляло значительную долю его энергетического импорта.

Основной причиной отказа от американского газа стали ответные меры Пекина на политику Вашингтона. В рамках торговой войны Дональд Трамп ввёл пошлины на китайский экспорт, на что Китай ответил 15-процентной пошлиной на импорт американского СПГ. Эти меры сделали закупки американского газа экономически невыгодными для китайских компаний.

Чтобы избежать убытков и обойти китайские пошлины, трейдеры, владеющие долгосрочными контрактами на поставку американского СПГ, активно перепродают его в Евросоюз.

Европа в последние годы увеличила закупки СПГ, особенно на фоне кризиса в отношениях с Россией и сокращения поставок российского газа. Для европейских стран американский газ стал важной альтернативой, и они охотно принимают объёмы, предназначенные ранее для Китая.

Тем временем Китай снижает свою зависимость от импорта СПГ, наращивая внутреннее производство метана. Параллельно страна делает ставку на угольную энергетику и увеличивает объёмы поставок трубопроводного газа, в том числе из России, с которой были заключены долгосрочные газовые соглашения, включая проект "Сила Сибири". Это позволяет Китаю компенсировать нехватку СПГ и сохранять стабильность энергоснабжения.

Снижение китайского спроса на американский СПГ может серьёзно сказаться на производителях СПГ в США. Заводы, ориентированные на экспорт, могут столкнуться с падением доходов, особенно если не найдут новых долгосрочных покупателей.

Ранее нынешний госсекретарь Марко Рубио заявлял, что СПГ может стать важным рычагом давления в торговых переговорах с Китаем, однако Пекин демонстрирует независимую позицию и не идёт на уступки в этом вопросе.

В результате США могут потерять одного из крупнейших мировых импортёров газа, что приведет к перераспределению поставок и возможному изменению баланса на мировом рынке энергоресурсов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай поставки энергоресурсов
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