Минфин предложил еще раз обсудить большую приватизацию

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России считает актуальным обсуждение "большой приватизации". Этот вопрос был поднят главой ведомства Антоном Силуановым на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

По мнению министерства, текущий экономический момент является подходящим для возвращения к обсуждению данной инициативы.

Несмотря на то, что Минфин неоднократно предлагал правительству рассмотреть программу "большой приватизации", реализация этой идеи сталкивается с трудностями.

В первую очередь, препятствием становится сопротивление профильных министерств, которые опасаются негативных последствий для своих отраслей, отмечает агентство "Интерфакс".

Дополнительно Антон Силуанов подчеркнул намерение Минфина активизировать процесс приватизации имущества, которое поступает в распоряжение государства, в том числе в результате судебных решений.

В бюджет на 2025 год уже заложены доходы от реализации такого имущества в размере не менее ста миллиардов рублей. Это направление является частью более широкой стратегии по поддержанию уровня поступлений от продажи государственных активов, достигнутого в предыдущем году.

Кроме того, в рамках планов по увеличению доходов бюджета Минфин прогнозирует поступление более 400 миллиардов рублей в виде дивидендов от государственных компаний. Однако эта сумма не включает выплаты Сбербанка, так как его дивиденды учитываются отдельно, как доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния.

Вопрос о приватизации в России остается дискуссионным. С одной стороны, продажа госактивов позволяет снизить нагрузку на бюджет и привлечь частные инвестиции.

С другой — существует риск потери контроля государства над стратегически важными предприятиями, а также возможные социальные последствия приватизации крупных компаний.

В текущих условиях российское правительство ищет пути увеличения бюджетных доходов, что делает вопрос приватизации особенно актуальным. Однако окончательное решение будет зависеть от баланса интересов различных ведомств, а также от оценки экономической целесообразности реализации такой программы.