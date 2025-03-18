Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Минфин предложил еще раз обсудить большую приватизацию

2:22
Экономика

Министерство финансов России считает актуальным обсуждение "большой приватизации". Этот вопрос был поднят главой ведомства Антоном Силуановым на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

По мнению министерства, текущий экономический момент является подходящим для возвращения к обсуждению данной инициативы.

Несмотря на то, что Минфин неоднократно предлагал правительству рассмотреть программу "большой приватизации", реализация этой идеи сталкивается с трудностями.

В первую очередь, препятствием становится сопротивление профильных министерств, которые опасаются негативных последствий для своих отраслей, отмечает агентство "Интерфакс".

Дополнительно Антон Силуанов подчеркнул намерение Минфина активизировать процесс приватизации имущества, которое поступает в распоряжение государства, в том числе в результате судебных решений.

В бюджет на 2025 год уже заложены доходы от реализации такого имущества в размере не менее ста миллиардов рублей. Это направление является частью более широкой стратегии по поддержанию уровня поступлений от продажи государственных активов, достигнутого в предыдущем году.

Кроме того, в рамках планов по увеличению доходов бюджета Минфин прогнозирует поступление более 400 миллиардов рублей в виде дивидендов от государственных компаний. Однако эта сумма не включает выплаты Сбербанка, так как его дивиденды учитываются отдельно, как доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния.

Вопрос о приватизации в России остается дискуссионным. С одной стороны, продажа госактивов позволяет снизить нагрузку на бюджет и привлечь частные инвестиции.

С другой — существует риск потери контроля государства над стратегически важными предприятиями, а также возможные социальные последствия приватизации крупных компаний.

В текущих условиях российское правительство ищет пути увеличения бюджетных доходов, что делает вопрос приватизации особенно актуальным. Однако окончательное решение будет зависеть от баланса интересов различных ведомств, а также от оценки экономической целесообразности реализации такой программы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы минфин
Обсудить
Новости Все >
Черви, пакуйте чемоданы: малинник больше не ваш — 4 простых хитрости
Парашютисты поневоле: почему кошки выпрыгивают из окон и как их спасти
Новая технология позволяет читать древние письма, не касаясь их
Царапины и сколы на ламинате: исправляем за пару минут
Снег растаял, а опасности остались — что превращает весну в сезон аварий
Смайлик вместо автографа: как болезнь глаз изменила жизнь Элтона Джона
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей
Сейчас читают
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Авто
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Минфин предложил еще раз обсудить большую приватизацию
Черви, пакуйте чемоданы: малинник больше не ваш — 4 простых хитрости
Парашютисты поневоле: почему кошки выпрыгивают из окон и как их спасти
Новая технология позволяет читать древние письма, не касаясь их
Царапины и сколы на ламинате: исправляем за пару минут
Снег растаял, а опасности остались — что превращает весну в сезон аварий
Смайлик вместо автографа: как болезнь глаз изменила жизнь Элтона Джона
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.