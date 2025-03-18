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Любовь Степушова

В Запорожье и Херсон на ПМЖ. Успехи в экономике Крыма говорят, что это возможно

4:36
Экономика » Прогнозы и статистика

Успехи в экономике Крыма позволяют сделать вывод о том, что и в Запорожскую, и в Херсонскую области скоро станут переезжать на постоянное место жительство многие россияне.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Украина как страшный сон

18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Решение было принято по итогам референдума, прошедшего 16 марта 2014 года. За 11 лет нахождения в составе РФ собственные доходы бюджета Крыма увеличились в пять раз — до 132,3 млрд рублей, сообщил РИА "Новости" глава республики Сергей Аксёнов.

По итогам 11 месяцев 2024 года бюджет республики исполнен с профицитом 8,5 млрд рублей, поэтому на 2025 год он свёрстан с увеличением доходной части. Крым находится на третьем месте по темпам роста экономики и на пятом — в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В регионе зарегистрировано рекордное число предприятий малого и среднего предпринимательства — более 242 тысяч. Это в семь раз больше, чем в 2014 году, что говорит о благоприятном бизнес-климате в регионе, который создан в условиях свободной экономической зоны (СЭЗ). Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счёт собственного производства.

Председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил в Telegram, что в регионе построили около 70 километров групповых водоводов, модернизировали 1878 километров водопроводных и более 95 километров канализационных сетей. Благоустроено более тысячи общественных и дворовых территорий, проведён капитальный ремонт по 4820 видам работ.

О модернизации автодорог много слов писать не надо — это воочию видно каждому жителю и туристу.

Крым находится в фокусе внимания правительства Российской Федерации

Крыму много помогают из федерального бюджета, так как это общероссийская здравница. В 2025 году на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" будет выделено 109 млрд 150,6 млн рублей. С момента запуска этой программы завершено уже более 700 объектов и мероприятий в самых разных сферах.

Туризм развивается в Крыму наиболее динамично, Представители туристического бизнеса в РФ фиксируют в начале года рост продаж летнего отдыха на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Недостатки — мало удобств для "дикого" туризма.

В Запорожье и Херсон на ПМЖ — это будет

Правительство РФ разработало стратегию развития Приазовского региона, куда вошли

  • Краснодарский край,
  • Ростовская,
  • Херсонская
  • и Запорожская области,
  • Республика Крым,
  • Донецкая
  • и Луганская Народные Республики.

В прошлом году в Крыму ликвидирован логистический тупик — построена железнодорожная ветка по берегу Азовского моря по территориям Херсонской и Запорожской областей. Эффект не заставит себя ждать во всех отраслях хозяйства Крыма и, надеемся, обернётся и снижением цен на продукты и топливо. В Крым поедут дешёвые овощи, ягоды и фрукты из Херсонской области.

В рамках реализации этой стратегии в Крыму создадут три новых туристических кластера:

  1. "Керчь",
  2. "Щёлкино"
  3. и "Арабатская стрелка", —

а в Запорожской (Мелитопольский район) и Херсонской областях (Генический район) будет подтягиваться до хорошего уровня местный туризм, а затем и общероссийский.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу уже к 2030 году довести ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области до общероссийского уровня жизни по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. После окончания СВО новые регионы РФ в силу хорошего климата и бурного развития станут местом притяжения россиян, переезжающих туда на постоянное место жительство.

Уточнения

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр.

Херсо́н (укр. Херсон) — город на юге Украины, административный центр Херсонской области, Херсонского района и Херсонской городской общины.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым туризм бюджет экономика россии херсонская область запорожская область
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