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Олег Артюков

Рубль впервые занял больше половины в расчётах за импорт

Экономика

Впервые в современной истории российский рубль занял более половины в расчётах за импортные товары и услуги.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Согласно данным Центробанка России, доля рубля в структуре валютных расчётов за импорт достигла 50,4 процента в декабре 2023 года, а в январе 2024 года выросла ещё больше — до 51,2 процентов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, что свидетельствует о значительных изменениях в международных торговых расчётах России.

Ранее, до 2022 года, в расчётах за импорт доминировали доллары США и евро, на которые приходилось более 65 процентов всех платежей. Однако в результате санкционного давления со стороны западных стран, ограничений на использование иностранных валют и переориентации внешнеэкономических связей Россия стала активнее использовать рубли и валюты дружественных стран.

Неожиданным стало увеличение доли валют недружественных стран (в первую очередь доллара и евро) в январе 2024 года при оплате российскими компаниями поставок товаров из-за рубежа. Их доля возросла с 16,1 процента в декабре до 20,7 процентов в январе — максимального уровня с августа 2023 года. Это может быть связано с потребностями бизнеса в оплате товаров и услуг из стран, с которыми у России остаются экономические связи, несмотря на санкционные ограничения.

При этом использование валют дружественных стран в импорте России, наоборот, сократилось. В январе их доля уменьшилась на 5,3 процентного пункта, достигнув минимального значения с февраля 2023 года — 28,1 процентов.

Изменения коснулись и структуры расчётов за экспортные поставки России. В декабре 2023 года доля рубля в экспортных расчетах после пересмотра данных достигла рекордных 47,5 процентов, но в январе 2024 года снизилась до 43,1 процента.

Также наблюдается увеличение доли расчётов в недружественных валютах: если в декабре 2023 года их доля составляла 16,3 процента, то в январе 2024 года она выросла до 19 процентов. Это может быть связано с необходимостью российских экспортеров использовать эти валюты для расчетов с иностранными покупателями, а также с динамикой курса рубля к основным мировым валютам.

С другой стороны, Россия стала активнее принимать к оплате валюты дружественных стран при экспортных поставках. В январе 2024 года их доля выросла до 38 процентов против 36,2 процентов месяцем ранее. К числу таких валют относятся китайский юань, индийская рупия, дирхам ОАЭ и турецкая лира.

Рост доли рубля в международных расчётах России за импортные товары и услуги свидетельствует о продолжающемся процессе дедолларизации российской экономики и усилении роли национальной валюты в международной торговле. Однако сохраняющиеся связи с западными странами и потребности бизнеса приводят к временному увеличению доли "недружественных" валют в расчётах.

На экспортных направлениях также наблюдаются разнонаправленные тенденции: хотя доля рубля остается высокой, российские компании продолжают использовать и альтернативные валюты в зависимости от рыночных условий и структуры торговых партнеров.

В дальнейшем динамика валютных расчётов будет зависеть от курса рубля, торговых соглашений с зарубежными странами и изменений в санкционной политике Запада.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы валюта центробанк
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