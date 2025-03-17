Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Запасы газа в Европе на рекордном низком уровне. Это грозит проблемами, но не сейчас

3:15
Экономика

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 35 процентов, что стало минимальным показателем более чем за три года. В последний раз уровень запасов опускался ниже 40 процентов в 2021 году. По данным Gas Infrastructure Europe, в европейских ПХГ сейчас находится менее 39 млрд кубометров газа.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Суточное изъятие метана из ПХГ Евросоюза на 15 марта составило 284 млн кубометров, в то время как объём закачки остался на сравнительно низком уровне — всего 51 млн кубометров.

Для сравнения, в 2023 году отбор газа из хранилищ продолжался вплоть до 31 марта, к этому моменту уровень заполненности составлял 58,44 процентов. Таким образом, в текущем сезоне запасы истощаются значительно быстрее.

Отопительный сезон 2024-2025 годов в ЕС официально начался 29 октября 2024 года. С этого момента совокупные запасы газа в ПХГ сократились на 71,5 млрд кубометров, что подтверждает высокие темпы потребления.

Средняя стоимость природного газа в ЕС в феврале 2025 года достигала 542 долларов за тысячу кубометров. В марте наблюдается небольшое снижение цен — до 467 долларов за тысячу кубометров. Однако учитывая ситуацию с запасами, сохраняются риски дальнейшей ценовой нестабильности на газовом рынке.

Загруженность терминалов по регазификации сжиженного природного газа достигла рекордных значений — они работают на уровне 50 процентов от своей максимальной мощности. Это свидетельствует о росте импорта СПГ.

Эксперты отмечают, что столь низкий уровень запасов обусловлен несколькими факторами:

  • более холодной зимой, чем в предыдущие два года, что привело к увеличенному потреблению газа;
  • окончанием транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что повлияло на общий баланс поставок;
  • ростом спроса на газ для выработки электроэнергии из-за перебоев в работе возобновляемых источников энергии, особенно ветряных электростанций.

Хотя текущие запасы газа позволяют Европе без серьёзных проблем завершить отопительный сезон, перед странами ЕС встаёт новая задача — успешное пополнение ПХГ к зиме 2025-2026 годов. На этом фоне уже высказываются опасения, что процесс закачки будет не только сложным, но и значительно более дорогостоящим.

Дополнительным вызовом остается конкуренция за СПГ с азиатскими рынками, где наблюдается устойчивый рост спроса. Это может усилить ценовое давление и сделать подготовку к следующему отопительному сезону еще более затратной для Европы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
Обсудить
Новости Все >
Малина не растёт без этого! Экологичный способ, который удивит всех
Тостер-духовка больше не будет пахнуть! Просто следуйте этим шагам
Томатный суп с пельменями — сочетание, которое вас покорит
Весна может стать испытанием для сада — как спасти ветки от поломки
Земля вымирала, а они – нет: в чём секрет этих древних выживших
Последний бой Бульдозера: российский военный подорвал себя вместе с противником
Гениально просто: ленивый рецепт, который заменит классическую лазанью
Колесо постоянно спускает, но проколов нет: вот в чем может быть причина
Эти чайные ополаскивания заменят дорогие бьюти-процедуры — волосы станут роскошными
В Новом театре поставят спектакль, посвященный СВО
Сейчас читают
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент

В недавнем исследовании команда учёных из Утрехтского университета обнаружила новый континент в Европе, который был скрыт в горном массиве В.

Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Археологи шокированы: гробница древнего правителя может кардинально изменить взгляд на историю Игорь Буккер После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции Юрий Бочаров
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
MWM: Франция станет последней ядерной державой без истребителя-невидимки
Тостер-духовка больше не будет пахнуть! Просто следуйте этим шагам
Археологи шокированы: гробница древнего правителя может кардинально изменить взгляд на историю
Томатный суп с пельменями — сочетание, которое вас покорит
Весна может стать испытанием для сада — как спасти ветки от поломки
Земля вымирала, а они – нет: в чём секрет этих древних выживших
Последний бой Бульдозера: российский военный подорвал себя вместе с противником
Гениально просто: ленивый рецепт, который заменит классическую лазанью
Колесо постоянно спускает, но проколов нет: вот в чем может быть причина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.