Запасы газа в Европе на рекордном низком уровне. Это грозит проблемами, но не сейчас

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 35 процентов, что стало минимальным показателем более чем за три года. В последний раз уровень запасов опускался ниже 40 процентов в 2021 году. По данным Gas Infrastructure Europe, в европейских ПХГ сейчас находится менее 39 млрд кубометров газа.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Суточное изъятие метана из ПХГ Евросоюза на 15 марта составило 284 млн кубометров, в то время как объём закачки остался на сравнительно низком уровне — всего 51 млн кубометров.

Для сравнения, в 2023 году отбор газа из хранилищ продолжался вплоть до 31 марта, к этому моменту уровень заполненности составлял 58,44 процентов. Таким образом, в текущем сезоне запасы истощаются значительно быстрее.

Отопительный сезон 2024-2025 годов в ЕС официально начался 29 октября 2024 года. С этого момента совокупные запасы газа в ПХГ сократились на 71,5 млрд кубометров, что подтверждает высокие темпы потребления.

Средняя стоимость природного газа в ЕС в феврале 2025 года достигала 542 долларов за тысячу кубометров. В марте наблюдается небольшое снижение цен — до 467 долларов за тысячу кубометров. Однако учитывая ситуацию с запасами, сохраняются риски дальнейшей ценовой нестабильности на газовом рынке.

Загруженность терминалов по регазификации сжиженного природного газа достигла рекордных значений — они работают на уровне 50 процентов от своей максимальной мощности. Это свидетельствует о росте импорта СПГ.

Эксперты отмечают, что столь низкий уровень запасов обусловлен несколькими факторами:

более холодной зимой, чем в предыдущие два года, что привело к увеличенному потреблению газа;

окончанием транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, что повлияло на общий баланс поставок;

ростом спроса на газ для выработки электроэнергии из-за перебоев в работе возобновляемых источников энергии, особенно ветряных электростанций.

Хотя текущие запасы газа позволяют Европе без серьёзных проблем завершить отопительный сезон, перед странами ЕС встаёт новая задача — успешное пополнение ПХГ к зиме 2025-2026 годов. На этом фоне уже высказываются опасения, что процесс закачки будет не только сложным, но и значительно более дорогостоящим.

Дополнительным вызовом остается конкуренция за СПГ с азиатскими рынками, где наблюдается устойчивый рост спроса. Это может усилить ценовое давление и сделать подготовку к следующему отопительному сезону еще более затратной для Европы.