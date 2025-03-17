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Олег Артюков

В ЕС объяснили отказ от санкций против российского СПГ

Экономика

Евросоюз принял решение не вводить санкции против российского сжиженного природного газа, так как сначала намеревался договориться о поставках СПГ из США, сообщает издание Politico.

танкер со сжиженным газом
Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
танкер со сжиженным газом

В феврале ЕС представил шестнадцатый пакет санкций. По заявлению представителей Брюсселя, этот пакет охватывает широкий круг мер и затрагивает ключевые отрасли российской экономики. В него вошли запрет на импорт алюминия и ограничения, касающиеся так называемого теневого флота. Однако ограничения на поставки сжиженного природного газа из России введены не были.

Как утверждают источники издания, сдерживающим фактором в санкционной политике ЕС стало желание заключить соглашение о поставках газа с США.

По этой же причине пока не была представлена "дорожная карта", направленная на сокращение зависимости Европы от российских энергоресурсов. В будущем этот документ должен охватывать вопросы, связанные с газовым экспортом, поставками нефти и ядерными технологиями.

Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии пояснил, что работа над "дорожной картой" продолжается, но сроки её представления были пересмотрены с учётом последних геополитических событий.

На протяжении долгого времени страны ЕС поддерживали американские санкции и стремились получить доступ к энергоресурсам США, чтобы снизить доходы России. Ещё до вступления Дональда Трампа в должность президента США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала увеличить закупки американского СПГ, чтобы уменьшить зависимость от российских поставок.

Трамп, в свою очередь, также выражал заинтересованность в увеличении поставок газа в Европу. В ходе своего выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе он заверил участников, что постарается ускорить этот процесс. Он также отметил, что в случае достижения договоренностей Европа сможет получить необходимые объёмы газа.

Politico подчёркивает, что решения Трампа относительно поставок СПГ могут оказать влияние на дальнейшую энергетическую стратегию Европы. Однако переговоры по американскому СПГ пока продвигаются медленно. Если президент США примет более "решительные меры", уверяет издание, это может поспособствовать разблокировке "дорожной карты" ЕС и возобновлению обсуждений по поэтапному отказу от российского сжиженного природного газа.

Согласно данным Института экономики энергетики и финансового анализа, США на данный момент остаются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, обеспечивая 46 процентов всего объёма. Россия занимает вторую позицию с долей 21 процент, Катар находится на третьем месте, поставляя 11 процентов от общего объёма импорта.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз поставки энергоресурсов
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