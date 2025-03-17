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Олег Артюков

Изъятие российских активов станет сильным ударом для Германии и Нидерландов

Экономика

Западные страны заморозили российские активы три года назад. Основная часть заблокированных активов находится в юрисдикции Евросоюза, где до сих пор не могут принять окончательное решение относительно их будущего.

евро
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain
евро

Рассматривается возможность конфискации российских финансов, однако эта инициатива вызывает разногласия среди европейских стран. В ЕС существуют как сторонники, так и противники подобного шага, отмечает Radio France.

Те, кто поддерживает конфискацию, готовы реализовать этот план, не учитывая возможные последствия. В частности, недавно французский парламент проголосовал за соответствующую резолюцию. Однако противодействие этой инициативе также сохраняется — среди противников, например, Германия.

Эксперты отмечают, что речь идет не о материальных активах, таких как недвижимость или яхты, а о долговых ценных бумагах, номинированных в евро и долларах. Эти бумаги принадлежат Центробанку России и хранятся преимущественно в бельгийской клиринговой палате Euroclear.

В случае принятия решения о конфискации такие меры вызовут серьёзные последствия. По мнению Radio France, ущерб от этого решения будет значительным для многих стран Европы (перевод материала АБН24).

Ожидается, что пострадает в первую очередь финансовый сектор Европы, поскольку это подорвёт доверие к нему. Конфискация приведет к значительным экономическим потерям для государств ЕС.

Кроме того, подобные меры можно сравнить с открытием ящика Пандоры, поскольку мировое сообщество увидит, что хранение средств в Европе больше не является безопасным, как и использование евро в качестве накопительной валюты.

Это может спровоцировать массовую продажу облигаций, номинированных в евро, что, в свою очередь, вызовет рост процентных ставок, снижение стоимости европейской валюты и ослабление всей экономической системы региона.

Подобное развитие событий станет серьёзным ударом для ряда европейских стран, особенно для тех, чья экономика опирается на стабильный курс евро, таких как Германия и Нидерланды.

Страны, испытывающие финансовые трудности, также окажутся в сложном положении, так как привлечение заёмных средств для покрытия бюджетного дефицита станет более затратным.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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