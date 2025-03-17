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Дмитрий Плотников

Русский самолёт. Superjet совершил первый полёт с российскими двигателями ПД-8

4:50
Экономика » Производство » Авиация

Опытный образец отечественного лайнера Superjet совершил первый полёт с российскими двигателями ПД-8.

Самолёт Sukhoi Superjet 100
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолёт Sukhoi Superjet 100

Об этом сообщила государственная корпорация "Ростех".

Машина находилась в воздухе около 40 минут, достигла высоты до 3000 метров и скорости 500 км/час. Это было ознаменованием начала лётных испытаний силовой установки производства РФ в составе импортозамещённого самолёта.

В ходе полёта была проведена оценка газодинамической устойчивости двигателей на различных режимах. Мотор показал стабильную работу, задание выполнено в полном объёме.

Импортозамещённая воздушная машина взамен импортных получит 40 новых систем и агрегатов отечественной разработки. Двигатель ПД-8 создает Объединённая двигателестроительная корпорация.

О чём речь

История создания Sukhoi Superjet началась в начале 2000-х годов, когда российская авиационная промышленность столкнулась с необходимостью модернизации гражданского авиапарка. Большинство внутренних рейсов в то время обслуживалось самолётами, произведёнными в 1970–1980-х годах, и требовалось их современное обновление.

В 2002 году Российское авиационно-космическое агентство объявило конкурс на разработку нового регионального самолёта, который должен был заменить устаревшие Ту-134. В конкурсе участвовали три проекта:

  1. Ту-414 (Ту-234) от КБ Туполева;
  2. М-60-70 от экспериментального машиностроительного завода им. Мясищева;
  3. Russian Regional Jet от корпорации "Сухой".

Победителем конкурса стал проект Russian Regional Jet, впоследствии получивший название Sukhoi Superjet. Разработка велась в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми производителями, включая американскую компанию Boeing, что должно было облегчить сертификацию и экспорт самолёта.

Первый самолёт был собран в 2006 году, после чего последовали пятилетние испытания. В 2007 году состоялась презентация проекта, а 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт Sukhoi Superjet 100.

Технические характеристики

  • Два турбовентиляторных двигателя SaM 146;
  • крейсерская высота: 12 200 метров;
  • крейсерская скорость: 830 км/ч;
  • длина: 29,94 м;
  • высота: 10,28 м;
  • максимальная вместимость: 103 пассажира;
  • дальность полёта: 3000-4320 км.

К августу 2023 года было выпущено 230 самолётов SSJ-100. Крупнейший эксплуатант — авиакомпания "Россия", использующая эти самолёты на маршрутах между Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. Также самолёт эксплуатируется авиакомпаниями "Аэрофлот", "Ямал", "Якутия" и "Азимут".

Несмотря на положительные отзывы от пилотов (например, командир воздушного судна авиакомпании "Россия" Владимир Е. отметил комфорт управления самолётом), проект столкнулся с рядом проблем:

  • Сложности с запчастями;
  • технические неисправности;
  • низкая надёжность некоторых систем;
  • высокая стоимость обслуживания.

Работа по совершенствованию самолёта продолжается. В 2023 году совершил полёт первый самолёт с 40 российскими системами и агрегатами, включая:

  • Авионику;
  • вспомогательную силовую установку;
  • шасси;
  • системы управления;
  • системы электроснабжения.

Новая версия самолёта с полностью российскими двигателями ПД-8 получит название Sukhoi Superjet New. На её разработку выделено 120-130 млрд рублей, при этом около половины суммы пойдёт на создание отечественного двигателя. Поставки импортозамещённой версии планируются на 2025-2026 годы.

Вывод

Sukhoi Superjet стал важным этапом в развитии российского гражданского авиастроения, демонстрируя способность создавать современные региональные самолёты с использованием передовых технологий и международного опыта. Несмотря на существующие проблемы, проект продолжает развиваться, адаптируясь к новым экономическим и технологическим реалиям.

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Опытный образец самолета «Суперджет» совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолёт аэрофлот
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