Русский самолёт. Superjet совершил первый полёт с российскими двигателями ПД-8

Опытный образец отечественного лайнера Superjet совершил первый полёт с российскими двигателями ПД-8.
Об этом сообщила государственная корпорация "Ростех".
Машина находилась в воздухе около 40 минут, достигла высоты до 3000 метров и скорости 500 км/час. Это было ознаменованием начала лётных испытаний силовой установки производства РФ в составе импортозамещённого самолёта.
В ходе полёта была проведена оценка газодинамической устойчивости двигателей на различных режимах. Мотор показал стабильную работу, задание выполнено в полном объёме.
Импортозамещённая воздушная машина взамен импортных получит 40 новых систем и агрегатов отечественной разработки. Двигатель ПД-8 создает Объединённая двигателестроительная корпорация.
История создания Sukhoi Superjet началась в начале 2000-х годов, когда российская авиационная промышленность столкнулась с необходимостью модернизации гражданского авиапарка. Большинство внутренних рейсов в то время обслуживалось самолётами, произведёнными в 1970–1980-х годах, и требовалось их современное обновление.
В 2002 году Российское авиационно-космическое агентство объявило конкурс на разработку нового регионального самолёта, который должен был заменить устаревшие Ту-134. В конкурсе участвовали три проекта:
Победителем конкурса стал проект Russian Regional Jet, впоследствии получивший название Sukhoi Superjet. Разработка велась в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми производителями, включая американскую компанию Boeing, что должно было облегчить сертификацию и экспорт самолёта.
Первый самолёт был собран в 2006 году, после чего последовали пятилетние испытания. В 2007 году состоялась презентация проекта, а 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт Sukhoi Superjet 100.
К августу 2023 года было выпущено 230 самолётов SSJ-100. Крупнейший эксплуатант — авиакомпания "Россия", использующая эти самолёты на маршрутах между Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. Также самолёт эксплуатируется авиакомпаниями "Аэрофлот", "Ямал", "Якутия" и "Азимут".
Несмотря на положительные отзывы от пилотов (например, командир воздушного судна авиакомпании "Россия" Владимир Е. отметил комфорт управления самолётом), проект столкнулся с рядом проблем:
Работа по совершенствованию самолёта продолжается. В 2023 году совершил полёт первый самолёт с 40 российскими системами и агрегатами, включая:
Новая версия самолёта с полностью российскими двигателями ПД-8 получит название Sukhoi Superjet New. На её разработку выделено 120-130 млрд рублей, при этом около половины суммы пойдёт на создание отечественного двигателя. Поставки импортозамещённой версии планируются на 2025-2026 годы.
Sukhoi Superjet стал важным этапом в развитии российского гражданского авиастроения, демонстрируя способность создавать современные региональные самолёты с использованием передовых технологий и международного опыта. Несмотря на существующие проблемы, проект продолжает развиваться, адаптируясь к новым экономическим и технологическим реалиям.
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