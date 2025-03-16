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Дмитрий Плотников

Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции

5:23
Экономика » Производство » Авиация

Российская авиационная промышленность справилась с задачей импорта замещения и зависимости от Запада.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пассажирский самолёт МС-21-300

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин провёл встречу с гендиректором Объединённой авиастроительной компании Вадимом Бадехой. Председателю правительства было доложено работе корпорации и планах по производству отечественных самолётов.

Наиболее актуальны сегодня в отечественном самолётостроении — испытания лайнеров гражданской авиации, которые полностью состоят из российских комплектующих. К примеру, уже полностью собран опытный образец воздушной машины MC-21. Он имеет российский двигатель, а ОАК уже готовится к испытательным полётам и проводит испытания наземных систем.

История самолёта

История создания МС-21 началась в непростые 1990-е годы, когда российской авиационной промышленности требовался современный среднемагистральный самолёт, способный конкурировать с зарубежными аналогами.

Первоначальная концепция воплотилась в проекте Як-242, разработанном в ОКБ Яковлева. Однако экономические трудности того времени не позволили реализовать проект в полной мере. Переломный момент наступил в 2002 году, когда конструкторские бюро Яковлева и Ильюшина объединили свои наработки, создав принципиально новый проект, получивший название МС-21 ("Магистральный самолёт XXI века").

В 2007 году ОАК назначила основным разработчиком проекта корпорацию "Иркут". К 2008 году проект получил стабильное финансирование и началось масштабное техническое переоснащение производственной базы на Иркутском авиационном заводе.

Уникальность МС-21 заключается в его инновационном дизайне: самолёт оснащён крылом из композитных материалов, что существенно снижает вес конструкции, а также имеет современный аэродинамический профиль, обеспечивающий высокую топливную эффективность.

Первый полёт МС-21-300 с иностранными двигателями PW1400G состоялся 28 мая 2017 года. Однако настоящий технологический вызов заключался в создании полностью импортозамещённой версии. Ключевым элементом стала разработка отечественных композитных материалов для крыла, которые были успешно созданы к концу 2021 года.

Параллельно велась разработка отечественного двигателя ПД-14, который впервые был испытан в воздухе на самолёте МС-21-310 в декабре 2020 года. Этот момент стал важным этапом в создании полностью российского авиалайнера. В 2023 году проект успешно преодолел один из последних рубежей — получение сертификата типа на версию с отечественными двигателями ПД-14. Это открыло путь к началу серийного производства полностью импортозамещённого МС-21.

Сегодня МС-21 представляет собой современный авиалайнер, сочетающий в себе передовые технологии, высокую экономичность и комфорт для пассажиров. Самолёт способен вмещать от 163 до 211 пассажиров в зависимости от конфигурации салона и имеет дальность полёта до 5100 километров.

Производственная программа предусматривает постепенное наращивание выпуска самолётов: если в 2024 году планируется собрать первые шесть машин, то к 2029 году производство должно достичь 72 самолётов в год. Это позволит существенно обновить парк российских авиакомпаний и укрепить позиции России на международном авиарынке.

О чём речь

МС-21 — это российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный корпорацией "Иркут". Он предназначен для замены устаревших самолётов Ту-154 и Ту-204 на региональных и магистральных авиалиниях.

Характеристики

Назначение: пассажирские перевозки на среднемагистральных маршрутах

  • Экипаж: 2 человека
  • Вместимость: от 163 до 211 пассажиров в зависимости от компоновки
  • Дальность полёта: до 6 400 км
  • Крейсерская скорость: 850 км/ч.

Модификации

  1. МС-21-300: базовая версия
  2. МС-21-200: укороченная версия
  3. МС-21-310: версия с двигателем ПД-14
  4. МС-21-400: удлиненная версия.

Вывод

Успешная реализация проекта МС-21 знаменует собой важный этап возрождения российского гражданского авиастроения и демонстрирует способность отечественной промышленности создавать современные конкурентоспособные авиалайнеры с использованием передовых технологий.

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Видео из цехов, где собирают новый пассажирский самолет МС-21
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолёт михаил мишустин
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