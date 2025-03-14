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Дмитрий Плотников

Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта

5:34
Экономика » Производство » Авиация

Российская авиационная промышленность справилась с задачей импортозамещения.

СамолетИл-114
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Терешкова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СамолетИл-114

Накануне премьер Михаил Мишустин встретился с гендиректором ОАК Вадимом Бадехой, который рассказал о работе и планах.

Самое актуальное в авиапроме РФ сегодня — испытания гражданских бортов полностью отечественного производства.

К примеру, самолёт Ил-114 выполнил свыше 20 процентов сертификационных полётов.

История

В конце 1980-х годов в СССР возникла острая необходимость в обновлении регионального авиапарка. На смену устаревающему Ан-24 требовалось создать современный турбовинтовой авиалайнер, способный работать с небольших аэродромов.

КБ "Ильюшин" предложило инновационное решение — создать 60-местный самолёт с улучшенными характеристиками шума и комфорта. Главной особенностью проекта стали уникальные шестилопастные винты СВ-34, которые не только снижали шум, но и обеспечивали более эффективное воздушное движение.

Первый испытательный полёт состоялся весной 1990 года в подмосковном Жуковском под управлением опытного летчика-испытателя Вячеслава Белоусова. После успешных тестов в разных климатических зонах — от жаркого Ташкента до суровой Якутии — самолёт получил путевку в жизнь.

Коммерческая эксплуатация началась в 1999 году на маршруте Ташкент-Наманган. Параллельно с пассажирской версией разрабатывались и другие модификации: грузопассажирский Ил-114Т, усовершенствованный Ил-114-100 и современная версия Ил-114-300 с обновленным оборудованием и мощными двигателями.

Характеристики

  • Предназначен для перевозки до 64 пассажиров.
  • Дальность полёта — до 2400 км.
  • Крейсерская скорость — около 500 км/ч.
  • Оснащён двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.
 

Производственная история самолёта неоднозначна: после небольшого серийного выпуска на ташкентском заводе производство было приостановлено. Однако в 2020-х годах проект получил новое дыхание с созданием модернизированной версии Ил-114-300, которая сочетает в себе проверенные временем решения и современные технологии.

Уникальность этого самолёта заключается в его универсальности: он способен эффективно работать как на крупных аэродромах, так и на небольших региональных площадках, что делает его идеальным выбором для развития местной авиации.

В дальнейшем были разработаны различные модификации:

  • Ил-114-100 (пассажирский вариант)
  • Ил-114Т (грузовая версия)
  • Ил-114-300 (модернизированная версия с улучшенными двигателями и обновлённым радиоэлектронным оборудованием).

Серийное производство планировалось на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова (ТАПОиЧ), где были созданы мощности для выпуска ста самолётов в год. Также рассматривалась возможность производства в Москве на МАПО им. Дементьева.

До 2012 года самолёт выпускался мелкосерийно на ташкентском заводе, всего было построено 17 машин. В 2012 году производство на ташкентском заводе было завершено.

В 2014–2015 годах началась работа над проектом обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300. В декабре 2020 года состоялся первый полёт самолёта этой модификации.

Самолёт был спроектирован для эксплуатации на взлётно-посадочных полосах небольших аэродромов и предназначался не только для замены Ан-24, но и для замены турбореактивных самолётов Як-40 и Ту-134 на ряде местных линий.

В перспективе планируется использование на самолёте ТВД мощностью около 2800 л. с., что сделает его ещё более эффективным для эксплуатации на местных авиалиниях.

О чём речь

Ил-114 — это советский и российский турбовинтовой пассажирский самолёт ближнемагистрального класса, предназначенный для региональных перевозок. Он был разработан в ОКБ имени Ильюшина в конце 1980-х годов как замена устаревающим Ан-24 и Як-40.

Преимущества

  • Экономичность: турбовинтовые двигатели гораздо экономичнее реактивных на коротких маршрутах;
  • Возможность эксплуатации на малых аэродромах и грунтовках;
  • Простота в обслуживании;
  • Хорошая управляемость и надёжность;
  • Способен работать в сложных климатических условиях — от северов до жарких южных регионов.

Вывод

Ил-114 должен занять нишу импортозамещающего регионального транспорта, особенно после санкционного давления и ухода зарубежных моделей (ATR, Bombardier и др.). Возможен спрос со стороны авиакомпаний, работающих на дальних и труднодоступных направлениях России.

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Россия возобновила программу испытаний самолета Ил-114-300
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы россия самолет михаил мишустин импортозамещение
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