Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта

Российская авиационная промышленность справилась с задачей импортозамещения.
Накануне премьер Михаил Мишустин встретился с гендиректором ОАК Вадимом Бадехой, который рассказал о работе и планах.
Самое актуальное в авиапроме РФ сегодня — испытания гражданских бортов полностью отечественного производства.
К примеру, самолёт Ил-114 выполнил свыше 20 процентов сертификационных полётов.
В конце 1980-х годов в СССР возникла острая необходимость в обновлении регионального авиапарка. На смену устаревающему Ан-24 требовалось создать современный турбовинтовой авиалайнер, способный работать с небольших аэродромов.
КБ "Ильюшин" предложило инновационное решение — создать 60-местный самолёт с улучшенными характеристиками шума и комфорта. Главной особенностью проекта стали уникальные шестилопастные винты СВ-34, которые не только снижали шум, но и обеспечивали более эффективное воздушное движение.
Первый испытательный полёт состоялся весной 1990 года в подмосковном Жуковском под управлением опытного летчика-испытателя Вячеслава Белоусова. После успешных тестов в разных климатических зонах — от жаркого Ташкента до суровой Якутии — самолёт получил путевку в жизнь.
Коммерческая эксплуатация началась в 1999 году на маршруте Ташкент-Наманган. Параллельно с пассажирской версией разрабатывались и другие модификации: грузопассажирский Ил-114Т, усовершенствованный Ил-114-100 и современная версия Ил-114-300 с обновленным оборудованием и мощными двигателями.
Производственная история самолёта неоднозначна: после небольшого серийного выпуска на ташкентском заводе производство было приостановлено. Однако в 2020-х годах проект получил новое дыхание с созданием модернизированной версии Ил-114-300, которая сочетает в себе проверенные временем решения и современные технологии.
Уникальность этого самолёта заключается в его универсальности: он способен эффективно работать как на крупных аэродромах, так и на небольших региональных площадках, что делает его идеальным выбором для развития местной авиации.
В дальнейшем были разработаны различные модификации:
Серийное производство планировалось на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова (ТАПОиЧ), где были созданы мощности для выпуска ста самолётов в год. Также рассматривалась возможность производства в Москве на МАПО им. Дементьева.
До 2012 года самолёт выпускался мелкосерийно на ташкентском заводе, всего было построено 17 машин. В 2012 году производство на ташкентском заводе было завершено.
В 2014–2015 годах началась работа над проектом обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300. В декабре 2020 года состоялся первый полёт самолёта этой модификации.
Самолёт был спроектирован для эксплуатации на взлётно-посадочных полосах небольших аэродромов и предназначался не только для замены Ан-24, но и для замены турбореактивных самолётов Як-40 и Ту-134 на ряде местных линий.
В перспективе планируется использование на самолёте ТВД мощностью около 2800 л. с., что сделает его ещё более эффективным для эксплуатации на местных авиалиниях.
Ил-114 — это советский и российский турбовинтовой пассажирский самолёт ближнемагистрального класса, предназначенный для региональных перевозок. Он был разработан в ОКБ имени Ильюшина в конце 1980-х годов как замена устаревающим Ан-24 и Як-40.
Вывод
Ил-114 должен занять нишу импортозамещающего регионального транспорта, особенно после санкционного давления и ухода зарубежных моделей (ATR, Bombardier и др.). Возможен спрос со стороны авиакомпаний, работающих на дальних и труднодоступных направлениях России.
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