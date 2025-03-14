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Олег Артюков

В Китае впечатлились отношению России к выплате долгов

2:44
Экономика

Государственный долг Соединённых Штатов недавно превысил 36 триллионов долларов, что составляет 122 процентов от ВВП страны. Ни одно другое государство в мире не имеет столь значительных долговых обязательств, однако Вашингтон не проявляет особого беспокойства по этому поводу и регулярно увеличивает лимит заимствований.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

На этом фоне автор материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baijiahao, обратил внимание на политику России в отношении долговых обязательств.

Он отметил, что объём задолженности России невелик по сравнению с западными странами. Российское руководство крайне ответственно подходит к вопросам долга, практически не прибегает к заимствованиям и своевременно выполняет свои кредитные обязательства.

Примером такой политики стала ситуация с долгами, оставшимися после распада Советского Союза. Москве были предъявлены финансовые требования на сумму около ста миллиардов долларов. В Китае обратили внимание, что вместе с заводами и геополитическим влиянием Россия унаследовала и значительные долги бывшего СССР.

В 1993 году, всего через два года после распада СССР, Россия неожиданно объявила о своей готовности выплатить всю сумму самостоятельно, освободив другие страны от этих обязательств. Логичным вариантом представлялось бы разделение долгов между всеми бывшими союзными республиками, однако на практике вся ответственность легла исключительно на Москву, говорится в материале (перевод АБН24).

Полное погашение задолженности заняло у России более двух десятилетий. На начальном этапе процесс шёл с большими трудностями из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Однако с приходом к власти Владимира Путина выплаты значительно ускорились, и к 2017 году последний остаток долга был полностью закрыт. По мнению автора материала, таким образом Россия получила гораздо больше, чем потратила.

Погасив советские долги, страна не только подтвердила свои права на наследие СССР, но и смогла избежать возможных судебных разбирательств со стороны кредиторов. В противном случае удержание за собой статуса постоянного члена Совбеза ООН, сохранение стратегического вооружения и мирового влияния было бы значительно затруднено.

По мнению автора материала, подобное решение могло показаться необычным, однако в долгосрочной перспективе оно принесло России больше преимуществ, чем затрат.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы ссср финансы
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