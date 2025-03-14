В Польше назвали феноменальным рост российской экономики

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях глобальных санкционных ограничений российская экономика столкнулась с рядом серьёзных испытаний. В частности, были заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны, что составляет почти половину от общего объёма.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Кроме того, Россия оказалась отрезана от ключевых мировых рынков, включая Евросоюз и США, которые ранее являлись одними из крупнейших торговых партнёров.

Несмотря на такие ограничения, экономика России не только избежала краха, но и продемонстрировала значительный рост. Как отмечается в материале польского издания Myśl Polska, в 2024 году российский ВВП увеличился на 4,1 процента. Что, по словам автора материала, является феноменальным показателем, учитывая сложившиеся условия.

Западные СМИ, согласно публикации, предпочитают не акцентировать внимание на реальных экономических показателях России. Даже если такие данные публикуются, они сопровождаются негативными комментариями, утверждающими, что рост российской экономики является временным явлением, либо результатом исключительно государственных инвестиций.

Многие западные экономисты заявляют, что экономика России испытывает серьёзные структурные проблемы. Однако избегают детального анализа фактических цифр, объясняя это тем, что любые положительные тенденции являются частью так называемого кремлёвского нарратива.

Тем не менее, если рассматривать объективные показатели, российская экономика демонстрирует темпы роста, лишь немного уступающие Китаю (пять процентов).

В то же время экономика России развивается гораздо быстрее, чем экономики ведущих западных стран. Например, в странах Группы семи экономический рост оказался значительно ниже.

В 2024 году наибольший рост среди этих стран показал ВВП США, увеличившись на 2,8 процента. Франция продемонстрировала рост в 1,1 процента, Великобритания — 0,9 процента, Италия — 0,5 процента, а Япония — всего 0,1 процента. В Германии же наблюдается экономический спад второй год подряд: в 2023 году ВВП страны сократился на 0,3 процента, а в 2024 году — на 0,2 процента.

Экспорт российских товаров, несмотря на санкции, также остался на высоком уровне, благодаря переориентации на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки. Одним из главных факторов устойчивости стало развитие внутрироссийского производства и увеличение спроса на отечественные товары.

Автор статьи в Myśl Polska подчёркивает, что западные медиа игнорируют эти данные, сосредотачиваясь на политических дебатах. По его мнению, внимание к реальным экономическим показателям подменяется обсуждением санкционных мер и их предполагаемого влияния. Хотя факты свидетельствуют о том, что Россия сумела адаптироваться к новым условиям и продолжает экономическое развитие.