Коренные изменения затронули минимум 40% импорта и экспорта России

3:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2022 года российская экономика претерпела значительные структурные изменения, затронувшие в первую очередь внешнеторговые связи. В результате этого процесса минимум 40% экспорта и импорта страны претерпели кардинальную смену торговых маршрутов.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ поезд

Основными экономическими партнёрами России стали страны БРИКС, которые заменили государства Запада. Данный вывод содержится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) под названием "Структурные изменения в экономике России в 2022–2024 годах", представленном на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе трансформации международной торговли ключевые изменения происходили в 2022 и 2023 годах, когда первоначальные члены БРИКС — Бразилия, Россия, Индия и Китай (которые сформировали организацию в 2006 году, а в 2011 году к ним присоединилась ЮАР) — стали основными внешнеторговыми партнерами России, постепенно вытесняя западные страны.

По данным АКРА, доля государств БРИКС в совокупном объёме внешней торговли России увеличилась с 20-25 процентов в 2022 году до 45-55 процентов в 2024 году.

Помимо роста значимости стран БРИКС, наблюдается усиление экономических связей с государствами Центральной Азии, такими как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, а также с Белоруссией, хотя её роль возросла в меньшей степени.

Стоит также отметить, что кроме изменения направлений торговли, произошло значительное преобразование валютной структуры расчётов.

Внешнеэкономическая деятельность России теперь в большей степени ориентирована на использование национальных валют стран-партнёров, таких как китайский юань, индийская рупия и бразильский реал, что позволило снизить зависимость от доллара США и евро.

Одновременно с этим были внедрены новые финансовые механизмы и платёжные системы, включая использование системы передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативы SWIFT.

Также изменились логистические маршруты и транспортная инфраструктура. В условиях санкционного давления Россия активнее использует порты Дальнего Востока, в частности Владивосток, Находку и Восточный, а также развивает железнодорожные коридоры, связывающие страну с Китаем, Индией и Ираном.

Важным направлением также стало развитие транспортного коридора "Север-Юг", который связывает Россию с Ближним Востоком и Южной Азией через Иран.

Таким образом, происходящие с 2022 года изменения в российской экономике характеризуются не только сменой основных торговых партнёров, но и изменением валютных расчётов, логистических схем и финансовых механизмов.

Эти тенденции продолжают формировать новую модель внешнеэкономической деятельности России, ориентированную на многополярность и диверсификацию международных связей.