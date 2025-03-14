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Олег Артюков

В США рассказали о возможном сотрудничестве с Газпромом

2:14
Экономика

Соединённые Штаты начали изучать возможность сотрудничества с российской компанией "Газпром" в рамках международных проектов. Это происходит на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди российских и европейских официальных лиц, переговоры пока находятся на начальной стадии.

Предварительные контакты между представителями США и России уже состоялись, однако информация о конкретных участниках этих встреч не разглашается.

Вероятное сотрудничество может касаться различных аспектов глобального энергетического рынка, включая поставки природного газа, развитие инфраструктуры и возможное смягчение санкционного давления в энергетическом секторе.

Специалисты отмечают, что в последние годы "Газпром" сталкивался с рядом вызовов, включая введение санкций со стороны Запада, потерю ряда европейских рынков и необходимость переориентации экспорта на Азию, в частности, через "Силу Сибири".

Однако несмотря на политические разногласия, потребность Европы в энергоресурсах остается высокой, особенно в условиях нестабильных цен и ограниченного предложения.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что в случае достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по энергетическому сотрудничеству Европа может получить стабильные поставки газа.

Это заявление можно рассматривать как сигнал о возможном сближении позиций сторон, несмотря на текущую геополитическую напряжённость.

Эксперты предполагают, что обсуждение энергетического партнёрства может включать такие темы, как расширение поставок сжиженного природного газа, координация глобальных энергетических инициатив и даже возможное смягчение некоторых ограничений, введенных против России.

Тем не менее процесс переговоров остается сложным, поскольку США продолжают оказывать значительное давление на своих союзников в вопросах диверсификации поставок энергоресурсов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газпром поставки энергоресурсов
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