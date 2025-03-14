В США рассказали о возможном сотрудничестве с Газпромом

Соединённые Штаты начали изучать возможность сотрудничества с российской компанией "Газпром" в рамках международных проектов. Это происходит на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди российских и европейских официальных лиц, переговоры пока находятся на начальной стадии.
Предварительные контакты между представителями США и России уже состоялись, однако информация о конкретных участниках этих встреч не разглашается.
Вероятное сотрудничество может касаться различных аспектов глобального энергетического рынка, включая поставки природного газа, развитие инфраструктуры и возможное смягчение санкционного давления в энергетическом секторе.
Специалисты отмечают, что в последние годы "Газпром" сталкивался с рядом вызовов, включая введение санкций со стороны Запада, потерю ряда европейских рынков и необходимость переориентации экспорта на Азию, в частности, через "Силу Сибири".
Однако несмотря на политические разногласия, потребность Европы в энергоресурсах остается высокой, особенно в условиях нестабильных цен и ограниченного предложения.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подчеркнул, что в случае достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по энергетическому сотрудничеству Европа может получить стабильные поставки газа.
Это заявление можно рассматривать как сигнал о возможном сближении позиций сторон, несмотря на текущую геополитическую напряжённость.
Эксперты предполагают, что обсуждение энергетического партнёрства может включать такие темы, как расширение поставок сжиженного природного газа, координация глобальных энергетических инициатив и даже возможное смягчение некоторых ограничений, введенных против России.
Тем не менее процесс переговоров остается сложным, поскольку США продолжают оказывать значительное давление на своих союзников в вопросах диверсификации поставок энергоресурсов.
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