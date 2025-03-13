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Олег Артюков

Цена на золото установила новый рекорд

Экономика

Стоимость золота продолжает рост, устанавливая новые исторические рекорды. Согласно данным торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex, в четверг цена апрельского фьючерса на золото выросла на 35,99 доллара, что эквивалентно 1,22 процента, и достигла отметки 2 982,79 доллара за тройскую унцию.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

В ходе торгов стоимость золота поднималась до 2 984,36 доллара за унцию, что стало новым абсолютным максимумом.

Одновременно с ростом цен на золото наблюдается увеличение стоимости серебра. Так, мартовский фьючерс на этот металл подорожал на 1,38 процентов, достигнув 34,208 доллара за унцию.

Рост стоимости драгоценных металлов происходит на фоне повышенной рыночной волатильности, ослабления доллара США и увеличения спроса со стороны инвесторов, рассматривающих золото как актив-убежище в условиях экономической неопределённости.

Аналитики Macquarie Group, чьи прогнозы приводит портал MarketWatch, предполагают, что к третьему кварталу 2024 года цена золота может достичь 3 500 долларов за тройскую унцию.

Среди факторов, способствующих этому росту, эксперты выделяют ослабление американской валюты, снижение доходности государственных облигаций США, геополитическую напряжённость и сохранение высокой инфляции в ключевых экономиках мира.

Дополнительную поддержку рынку золота оказывает физический спрос. Ювелирные изделия, инвестиционные слитки и монеты остаются востребованными, особенно в странах с традиционно высоким интересом к драгоценным металлам, таких как Китай и Индия.

В Китае золото является популярным инвестиционным активом, а в Индии спрос на него возрастает в период свадебного сезона и религиозных праздников.

Эксперты также отмечают активное пополнение золотых резервов центральными банками. По данным Всемирного совета по золоту, центробанки различных стран продолжают наращивать запасы этого драгоценного металла, что дополнительно стимулирует его рост на рынке.

В частности, значительные покупки осуществляют центральные банки Китая, Турции и России, стремясь диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от доллара США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы золото
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