В Польше пожаловались на российские огурцы

В ответ на введённые Евросоюзом санкции российские власти ещё в 2014 году приняли решение о введении продовольственного эмбарго в отношении стран сообщества. Этот шаг привёл к прекращению поставок европейской сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

При этом, по данным польского издания WP Finance, в последние годы Россия значительно увеличила экспорт овощей, особенно огурцов, в Польшу. В 2023 году страна импортировала 106 тысяч тонн этих овощей, причём заметную долю составили поставки из России. Российские производители экспортировали рекордные 11,26 тысяч тонн огурцов, что принесло им доход в 53,04 миллиона злотых (примерно 1,2 миллиарда рублей).

Такая ситуация вызвала беспокойство среди польских фермеров, которые столкнулись с жёсткой конкуренцией со стороны российских производителей. В Польше возникли вопросы о законности подобной торговли, однако поставки происходят в рамках действующего законодательства. Российские огурцы не подпадают под санкционные ограничения ЕС, в то время как польская продукция не может быть экспортирована в Россию из-за действующего эмбарго.

Основное недовольство польских аграриев связано с тем, что себестоимость производства местных огурцов значительно выше, чем у российских. Существенную часть расходов составляют затраты на электроэнергию, отопление теплиц и оплату труда работников, что делает польские овощи менее конкурентоспособными по цене.

В свою очередь, российские поставщики могут предложить свою продукцию по более низким ценам, что приводит к падению рыночной стоимости огурцов в Польше.

Эксперты отмечают, что данный дисбаланс в торговле стал результатом экономических противоречий между Россией и ЕС. Продовольственное эмбарго, введённое Москвой, вынудило европейских фермеров искать новые рынки, но одновременно привело к тому, что российские производители нашли способ поставлять свою продукцию в Европу, обходя ограничения.

Это создало ситуацию, в которой польские аграрии оказываются в невыгодном положении, тогда как российские экспортеры продолжают увеличивать своё присутствие на рынке.

Специалисты считают, что без изменения санкционной политики ЕС или введения дополнительных ограничений со стороны польского правительства, сложившаяся ситуация будет сохраняться и дальше, что может привести к дальнейшим убыткам для местных фермеров и росту напряжённости в аграрном секторе Польши.

Стоит заметить, что ранее польская пресса активно писала о росте поставок удобрений из России. Что выгодно для местных фермеров, поскольку российские удобрения значительно дешевле европейских.