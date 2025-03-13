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Олег Артюков

Бананы могут включить в список сельхозпродукции России. Для чего это надо

Экономика

Министерство сельского хозяйства России рассматривает возможность внесения бананов в перечень сельскохозяйственной продукции.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

"Решается вопрос на уровне правительства РФ о том, чтобы продукцию, то есть бананы, причислить к сельхозпродукции. Потому что, вы понимаете, что такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал (…). Чтобы претендовать на определенные меры господдержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой", — сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

По его словам, федеральный Минсельхоз активно работает в этом направлении, в ближайшее время ожидаются соответствующие результаты.

Параллельно прорабатывается инициатива по созданию тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических растений в Невинномысске, расположенном в Ставропольском крае.

В настоящее время определён участок земли, где планируется строительство, а инвестор занимается вопросами подведения коммуникаций. При успешном решении организационных и технических аспектов прогнозируется, что первые урожаи бананов могут появиться в регионе уже к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске планируется возведение пяти тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур. Проект уже получил одобрение Министерства сельского хозяйства России, а инвестор готов приступить к его реализации. Строительство будет осуществляться на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск".

Согласно данным городской администрации, в финансировании проекта участвуют компании "Генгрупп Рус" и GenGroup Qazaqstan. Инвестиции будут распределены поэтапно, и, помимо тепличных комплексов, запланировано создание фисташкового и миндального сада в открытом грунте, сообщает "Интерфакс".

Компания "Генгрупп Рус" зарегистрирована в Ставропольском крае в 2023 году и специализируется на выращивании тропических и субтропических культур.

Компания GenGroup Qazaqstan начала промышленное выращивание бананов в 2023 году в Туркестанской области Казахстана. Это первый подобный проект в стране, осуществляемый дочерним подразделением турецкой компании GenGroup.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сельское хозяйство
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