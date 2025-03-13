ЦБ хочет максимально защитить неопытных инвесторов в криптовалюту

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России предлагает ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к криптовалютам.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Неквалифицированные инвесторы должны быть максимально защищены от рисков, связанных с вложениями в криптовалюту, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы считаем, что совершение операций и инвестирование в криптовалюты — это крайне рискованная деятельность, и неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", — отметил он в кулуарах III Российского форума финансового рынка.

Банк России последовательно выступает за ограничение оборота криптовалют в стране, ссылаясь на их высокую волатильность, отсутствие гарантий защиты инвесторов и потенциальные угрозы для финансовой стабильности.

Ранее регулятор в соответствии с поручением президента России направил в правительство предложения по регулированию криптовалютного рынка.

Среди ключевых инициатив — создание экспериментального правового режима сроком на три года, в рамках которого ограниченному кругу российских инвесторов будет разрешено покупать и продавать цифровые активы.

Участие в этом режиме смогут принять только особо квалифицированные инвесторы, которые соответствуют строгим требованиям по уровню капитала, опыту работы с финансовыми инструментами и пониманию рисков криптовалютного рынка.

Цифровые активы, включая биткоин и другие криптовалюты, по-прежнему остаются спорным финансовым инструментом. Их курс подвержен значительным колебаниям, а отсутствие централизованного регулирования повышает вероятность мошенничества, кибератак и других злоупотреблений.

По мнению представителей Банка России, без жёсткого контроля и ограничений массовый доступ к криптовалютам может привести к значительным финансовым потерям для граждан, особенно для тех, кто не обладает достаточными знаниями о цифровых активах.

Ранее Банк России уже предлагал ограничить инвестиции в криптовалюты для неквалифицированных инвесторов, а также запретить использование криптовалют в качестве платёжного средства внутри страны. При этом в России продолжается развитие блокчейн-проектов и цифровых финансовых активов, включая работу с цифровым рублем.

Введение ЭПР станет важным шагом в создании регулируемой среды для операций с криптовалютами и позволит протестировать возможные механизмы их интеграции в финансовую систему страны без значительных рисков для населения.