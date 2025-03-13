Глобальные инвесторы ждут возвращения России на финансовые рынки

Глобальные зарубежные инвесторы всё активнее рассматривают возможность возвращения России на мировые финансовые рынки, говорится в материале агентства Bloomberg.
Аналитики отмечают, что интерес к российскому рынку возрос на фоне дипломатических усилий по нормализации отношений между Россией и США, включая попытки урегулирования конфликта на востоке Украины.
По данным издания, иностранные инвесторы начали активно оценивать перспективы вложений в российские активы, особенно в акции крупнейших компаний страны.
В последние годы российский фондовый рынок демонстрировал высокую доходность, что привлекло внимание крупных международных игроков. Дополнительным фактором, стимулирующим интерес, стали относительно низкие оценки российских активов в сравнении с аналогами на других развивающихся рынках, а также стабилизация национальной валюты после кризисных колебаний.
Как отмечает инвестиционный банкир Евгений Коган, зарубежные инвесторы не только интересуются российским рынком, но и стремятся как можно быстрее выйти на него. "Инвесторы в целом спрашивают, как быстро они могут выйти на российский рынок", — сказал он Bloomberg.
Кроме того, российское правительство и крупные корпорации активно продвигают идеи совместных инвестиционных проектов, что делает рынок ещё более привлекательным. Среди наиболее интересных направлений для инвесторов — энергетический сектор, металлургия, высокие технологии и агропромышленный комплекс.
В частности, рост цен на нефть и газ способствует усилению позиций российских энергетических гигантов, что положительно сказывается на их капитализации и интересе со стороны иностранных фондов.
Аналитики также отмечают, что политика снижения ключевой ставки Центробанка России делает инвестиции в рублёвые активы более выгодными, что подталкивает инвесторов к покупке облигаций российских эмитентов. В условиях глобального поиска доходности российские долговые бумаги привлекают внимание международных фондов благодаря высокому уровню доходности в сравнении с активами развитых стран.
В совокупности эти факторы формируют благоприятную среду для возвращения России на мировые финансовые рынки и дальнейшего увеличения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
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