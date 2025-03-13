Глобальные инвесторы ждут возвращения России на финансовые рынки

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глобальные зарубежные инвесторы всё активнее рассматривают возможность возвращения России на мировые финансовые рынки, говорится в материале агентства Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Аналитики отмечают, что интерес к российскому рынку возрос на фоне дипломатических усилий по нормализации отношений между Россией и США, включая попытки урегулирования конфликта на востоке Украины.

По данным издания, иностранные инвесторы начали активно оценивать перспективы вложений в российские активы, особенно в акции крупнейших компаний страны.

В последние годы российский фондовый рынок демонстрировал высокую доходность, что привлекло внимание крупных международных игроков. Дополнительным фактором, стимулирующим интерес, стали относительно низкие оценки российских активов в сравнении с аналогами на других развивающихся рынках, а также стабилизация национальной валюты после кризисных колебаний.

Как отмечает инвестиционный банкир Евгений Коган, зарубежные инвесторы не только интересуются российским рынком, но и стремятся как можно быстрее выйти на него. "Инвесторы в целом спрашивают, как быстро они могут выйти на российский рынок", — сказал он Bloomberg.

Кроме того, российское правительство и крупные корпорации активно продвигают идеи совместных инвестиционных проектов, что делает рынок ещё более привлекательным. Среди наиболее интересных направлений для инвесторов — энергетический сектор, металлургия, высокие технологии и агропромышленный комплекс.

В частности, рост цен на нефть и газ способствует усилению позиций российских энергетических гигантов, что положительно сказывается на их капитализации и интересе со стороны иностранных фондов.

Аналитики также отмечают, что политика снижения ключевой ставки Центробанка России делает инвестиции в рублёвые активы более выгодными, что подталкивает инвесторов к покупке облигаций российских эмитентов. В условиях глобального поиска доходности российские долговые бумаги привлекают внимание международных фондов благодаря высокому уровню доходности в сравнении с активами развитых стран.

В совокупности эти факторы формируют благоприятную среду для возвращения России на мировые финансовые рынки и дальнейшего увеличения зарубежных инвестиций в российскую экономику.