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Олег Артюков

Поставки нефти из России в Индию восстанавливаются, несмотря на санкции США

2:36
Экономика

Экспорт российской нефти в Индию в марте 2025 года показал заметный рост, практически достигнув уровня ноября 2024 года, после трёх месяцев спада, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников среди трейдеров.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Снижение поставок в предыдущие месяцы было обусловлено ужесточением санкций со стороны США, направленных против нефтегазового сектора России и Ирана. Однако российские поставщики нашли альтернативные механизмы доставки сырья, что позволило частично компенсировать падение экспорта.

По данным аналитической компании Kpler, в январе 2025 года импорт российской нефти в Индию снизился до минимального уровня с января 2023 года — 1,4 млн баррелей в сутки. Однако уже в марте трейдеры сумели наладить поставки, используя флот танкеров, не подпадающих под западные санкции, а также предлагая скидки на нефть Urals и другие сорта.

Рост поставок российской нефти также оказал влияние на рынок Ближнего Востока, снизив цены на конкурентные сорта нефти, такие как Arab Light (Саудовская Аравия) и Basrah Medium (Ирак). По мнению экспертов, Индия продолжает активно закупать дешевое сырьё, что позволяет местным нефтеперерабатывающим заводам сохранять высокую маржу.

Индия, третий по величине импортёр нефти в мире, продолжает балансировать между экономическими выгодами и дипломатическими отношениями с Западом. Несмотря на давление США, Дели не присоединился к антироссийским санкциям и сохраняет торговые отношения с Москвой, обеспечивая себе стабильные и выгодные поставки нефти.

В свою очередь, Россия, столкнувшись с сокращением экспорта в Европу, переориентировала основные потоки нефти на азиатские рынки. Помимо Индии, значительная доля поставок приходится на Китай, что позволяет Москве поддерживать объёмы добычи и минимизировать экономические потери от санкционного давления.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы российские нефтетрейдеры продолжат наращивать экспортные объёмы в Индию, несмотря на возможные новые санкционные ограничения.

Ключевыми факторами останутся ценовая политика, доступность альтернативных маршрутов поставок и реакция США на продолжающееся сотрудничество России и Индии в энергетическом секторе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы нефть индия
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