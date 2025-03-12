Три союзника США хотят добиться отмены американских пошлин

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Австралия, Япония и Южная Корея — активно добиваются исключений в вопросе американских импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает издание The Washington Post.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, этим трём странам удалось избежать введения аналогичных пошлин. Теперь же правительства этих государств выражают уверенность, что смогут убедить Вашингтон в необходимости смягчения новых торговых ограничений или полного освобождения от них.

Представители трёх стран считают, что тарифная политика США может быть пересмотрена в рамках переговоров о двусторонних экономических и политических соглашениях.

Металлургическая промышленность Австралии, Японии и Южной Кореи имеет стратегическое значение как для внутренней экономики, так и для международной торговли. США являются важным рынком сбыта их продукции, сообщает ТАСС.

По итогам 2024 года Южная Корея вошла в пятёрку крупнейших поставщиков стали и алюминия в США, экспортировав продукции на сумму 4,8 млрд долларов. Япония за тот же период поставила в США сталь и алюминий на 2,2 млрд долларов, а Австралия — на 500 млн долларов, что составляет 35 процентов общего экспорта стали страны и шесть процентов экспорта алюминия.

Для того чтобы добиться смягчения американских тарифов, три страны готовы предложить Вашингтону различные уступки. Среди них — изменения в правилах взаимной торговли, увеличение финансового участия в оборонных альянсах, таких как НАТО и Индо-Тихоокеанская стратегия, а также поддержка внешнеполитических инициатив США.

Япония уже предприняла попытку разрешить этот вопрос до вступления пошлин в силу: министр торговли страны провёл переговоры с американским коллегой Говардом Латником, однако достичь конкретных договоренностей не удалось.

Южная Корея сталкивается с дополнительными сложностями, связанными с внутренним политическим кризисом. Бывший министр торговли страны Ё Хан Ку выразил опасение, что исполняющему обязанности президента может не хватить политического веса для того, чтобы повлиять на решение Вашингтона.

Десятого февраля Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в США. Решение, вступившее в силу 12 марта, распространяется на поставки из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, стран Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии.

Согласно официальному заявлению Белого дома, эти меры направлены на защиту американской металлургической промышленности, сокращение зависимости от иностранных поставок и обеспечение рабочих мест в стране.