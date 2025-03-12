Во Франции назвали заманчивой идею изъятия российских активов

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопрос изъятия замороженных российских активов вызывает серьёзные дискуссии во Франции и в Евросоюзе в целом. Несмотря на то, что такая мера представляется властям западных стран привлекательной с точки зрения финансовой поддержки Украины, она противоречит нормам международного права и несёт значительные экономические и юридические риски.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министерству финансов провести детальный анализ возможных последствий подобного решения. Об этом заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

Национальное собрание Франции планирует рассмотреть проект резолюции, предполагающий увеличение помощи Украине, в том числе за счет конфискации российских активов. Однако ранее Макрон уже подчеркивал, что такой шаг невозможен с точки зрения международного права.

Несмотря на это, правительство страны изучает все аспекты этой инициативы. Кроме президента, поручение разобраться в последствиях изъятия активов также дал премьер-министр Франции Франсуа Байру. Глава минфина Эрик Ломбар получил задание глубже изучить возможные последствия подобных действий.

По словам Софи Прима, идея конфискации активов России крайне заманчива для стран Европы, учитывая значительные суммы, которые находятся в замороженном состоянии. Однако этот шаг может привести к серьезным экономическим последствиям не только для Франции, но и для других стран ЕС.

Эксперты опасаются так называемых "системных эффектов" — подрыва доверия к финансовой системе Европы со стороны других государств, чьи активы также хранятся в европейских банках и расчётных системах.

Дополнительную обеспокоенность вызывает возможная реакция других стран, которые могут пересмотреть свои инвестиции в Европу, опасаясь прецедента принудительной конфискации государственных средств.

Евросоюз и страны Группы семи заморозили порядка 300 миллиардов евро российских активов. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, основная часть размещена на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчётно-клиринговых систем мира.

Российские власти неоднократно осуждали эти меры, называя их незаконными и сравнивая с актом финансового воровства. Министерство иностранных дел России подчеркивало, что заморозка активов затрагивает не только средства частных лиц, но и государственные резервы страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что в случае конфискации замороженных российских активов Москва примет ответные меры. В частности, Россия может отказать западным странам в возврате их активов, которые хранятся на территории РФ.