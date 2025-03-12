В России растёт число жалоб на онлайн-торговлю. Почему так происходит

Количество жалоб граждан на нарушения прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи продолжает увеличиваться. Об этом сообщил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

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В прошлом году территориальные органы ведомства получили около 420 тысяч письменных обращений, что свидетельствует о росте числа недовольных потребителей.

Особенно выделяется рост числа жалоб, связанных с дистанционной торговлей. В последние годы рынок онлайн-продаж в России демонстрирует активное развитие, чему способствуют технологический прогресс, увеличение числа интернет-пользователей и удобство цифровых платформ.

Однако этот процесс сопровождается ростом числа недобросовестных продавцов, которые пользуются сложностью регулирования интернет-торговли и недостаточной осведомлённостью потребителей о своих правах. Многие покупатели сталкиваются с проблемами, такими как несоответствие товара заявленным характеристикам, нарушение сроков доставки, отказ в возврате денежных средств и товаров ненадлежащего качества.

Помимо проблем в сфере электронной коммерции, фиксируется увеличение числа жалоб на услуги связи. Потребители нередко сталкиваются с непрозрачностью тарифов, списанием денежных средств за навязанные или неоказанные услуги, а также с низким качеством связи. Эти вопросы приобретают особую значимость в условиях цифровизации и повсеместного распространения онлайн-сервисов.

Согласно предварительным данным, в ходе судебных разбирательств, в которых принимал участие Роспотребнадзор, в прошлом году потребителям было возвращено более четырёх миллиардов рублей. Это свидетельствует о серьёзных нарушениях со стороны бизнеса и необходимости усиленного контроля за соблюдением прав граждан.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблемы в сфере дистанционной торговли и услуг связи остаются актуальными. Эксперты отмечают, что для защиты интересов потребителей необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, развитие механизмов саморегулирования в отрасли и повышение уровня цифровой грамотности населения.

В условиях стремительного роста онлайн-торговли особое внимание следует уделять борьбе с мошенническими схемами, усилению ответственности интернет-магазинов за качество товаров и прозрачности условий продаж.