Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В России растёт число жалоб на онлайн-торговлю. Почему так происходит

Экономика

Количество жалоб граждан на нарушения прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи продолжает увеличиваться. Об этом сообщил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Покупки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Покупки

В прошлом году территориальные органы ведомства получили около 420 тысяч письменных обращений, что свидетельствует о росте числа недовольных потребителей.

Особенно выделяется рост числа жалоб, связанных с дистанционной торговлей. В последние годы рынок онлайн-продаж в России демонстрирует активное развитие, чему способствуют технологический прогресс, увеличение числа интернет-пользователей и удобство цифровых платформ.

Однако этот процесс сопровождается ростом числа недобросовестных продавцов, которые пользуются сложностью регулирования интернет-торговли и недостаточной осведомлённостью потребителей о своих правах. Многие покупатели сталкиваются с проблемами, такими как несоответствие товара заявленным характеристикам, нарушение сроков доставки, отказ в возврате денежных средств и товаров ненадлежащего качества.

Помимо проблем в сфере электронной коммерции, фиксируется увеличение числа жалоб на услуги связи. Потребители нередко сталкиваются с непрозрачностью тарифов, списанием денежных средств за навязанные или неоказанные услуги, а также с низким качеством связи. Эти вопросы приобретают особую значимость в условиях цифровизации и повсеместного распространения онлайн-сервисов.

Согласно предварительным данным, в ходе судебных разбирательств, в которых принимал участие Роспотребнадзор, в прошлом году потребителям было возвращено более четырёх миллиардов рублей. Это свидетельствует о серьёзных нарушениях со стороны бизнеса и необходимости усиленного контроля за соблюдением прав граждан.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблемы в сфере дистанционной торговли и услуг связи остаются актуальными. Эксперты отмечают, что для защиты интересов потребителей необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, развитие механизмов саморегулирования в отрасли и повышение уровня цифровой грамотности населения.

В условиях стремительного роста онлайн-торговли особое внимание следует уделять борьбе с мошенническими схемами, усилению ответственности интернет-магазинов за качество товаров и прозрачности условий продаж.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы роспотребнадзор
Обсудить
Новости Все >
Голубика плохо растёт? Возможно, вы забыли об этом правиле
Кошка спит в коробке? Она знает то, о чём вы даже не догадываетесь
Голос Миража умолк: Светлана Разина перенесла операцию
Утренняя пробежка: лайфхак успешных людей или просто их способ хвастаться
Почему женский мозг выдерживает старость лучше: новое открытие
Гайморит не пройдет сам: чем опасен запущенный насморк и почему он может стоить жизни
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов
Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов
Сейчас читают
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Голубика плохо растёт? Возможно, вы забыли об этом правиле
Кошка спит в коробке? Она знает то, о чём вы даже не догадываетесь
Голос Миража умолк: Светлана Разина перенесла операцию
Утренняя пробежка: лайфхак успешных людей или просто их способ хвастаться
Почему женский мозг выдерживает старость лучше: новое открытие
Гайморит не пройдет сам: чем опасен запущенный насморк и почему он может стоить жизни
Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого
Экологическая катастрофа: пляжи Греции загрязнены в 20 раз больше нормы
Не верьте маркетологам! Как не стать жертвой кухонных фокусов
Вместо жира – углеводы: вот как нас обманывают производители обезжиренных продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.