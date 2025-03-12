Авторазбор как идея для бизнеса в 2025 году

Сергей Дрожжин — глава компании по авторазбору, клиентами которой стали дилеры Audi, BMW и Mercedes, рассказал, в чем выгода этого бизнеса, и что нужно знать на старте его создания.

Фото: Фото из личного архива Сергея Дрожжина Глава компании по авторазбору Сергей Дрожжин

Цены на автодетали в России в этом году вырастут, по прогнозам экспертов, в среднем на 20%, при этом к лету некоторые запчасти будет трудно найти в продаже. Поэтому автовладельцы и салоны все чаще идут на авторазборки, и этот сегмент бизнеса привлекает все больше новых предпринимателей. Однако для успешного старта необходимо учесть множество факторов: от выбора местоположения и подбора команды до формирования ассортимента и верной маркетинговой стратегии.

Как сделать первые шаги в мире авторазбора и оценить его реальные перспективы, спросили у Сергея Дрожжина — владельца компании по авторазбору Straight Six Group. Бизнес успешно работает на рынке уже почти десять лет, отправляя детали по всему миру и сотрудничая с брендами автогигантов. Сергей следит за тенденциями отрасли, является членом международных ассоциаций по развитию бизнеса и участвует в крупнейших событиях автоиндустрии. Вместе с ним составили инструкцию, как создать авторазборку с нуля, и ответили на вопросы, которые могут возникнуть у начинающих предпринимателей.

Юридические аспекты

Для начала нужно зарегистрировать юридическое лицо. В зависимости от региона могут потребоваться специальные лицензии для работы с металлоломом или утилизации опасных отходов. Необходимы и согласования с государственными органами. Например, Роспотребнадзор может потребовать соблюдения санитарных норм.

Помещение и оборудование

Место для авторазборки будет влиять на эффективность бизнеса и спрос потенциальных клиентов.

"Помещение должно находиться вдали от жилых районов, чтобы избежать жалоб на шум и грязь. Обращайте внимание на наличие подъезда для грузового транспорта, парковочных мест и близость к транспортным магистралям", — говорит Дрожжин.

Он рекомендует рассматривать варианты площадью 500-1000 кв. метров, чтобы разместить зону для разборки авто, склад хранения запчастей и административную часть.

"Мы начинали с одного контейнера, в котором хранились запчасти. Потом взяли склад в 100 квадратных метров. Затем второй, третий рядом с ним и так дальше расширяли площадь", — говорит Сергей.

Предприниматель постепенно увеличил число складов до пяти, а общая площадь для хранения и переработки теперь составляет почти 3000 кв. метров. Это увеличило обороты и улучшило скоординированность операций.

Что касается оборудования, по словам эксперта, понадобятся лифт для подъема и разбора авто, машина для откачки бензина, насос для скачивания других жидкостей, емкости для слива жидкостей, воздушный компрессор. Также необходим погрузчик, полки на склад, погрузчики паллетов, оборудованная станция для упаковки и отправки запчастей и другие инструменты для ежедневной работы.

Закупка автомобилей

Ключевой этап, от которого зависит рентабельность предприятия — закупка автомобилей. Источники поставок — аукционы, частные продавцы, автосалоны, дилеры и страховые компании.

"Рекомендую то, чем пользуюсь сам — аукционы автомобилей после аварий, такие как Copart и IAAI", — добавляет Дрожжин.

Важно оценить, какие запчасти востребованы на рынке. Недоработка этого вопроса может приводить к замороженному капиталу и упущенным возможностям. Сергей разработал методику оценки рентабельности автомобилей, что снизило излишки запасов на 25% и увеличило среднюю прибыль с каждого переработанного авто до $5600. Это сократило время оборота денежных средств, увеличив его в три раза в год.

Уже на старте Сергей рекомендует определиться с сегментом автомобилей: изучить популярные модели, запчасти и их стоимость.

"Мы выбрали автомобили европейских производителей, сделали ставку на премиум-сегмент и, расширяя продуктовую матрицу, добивались, чтобы клиенты с большой вероятностью нашли у нас то, что нужно", — говорит бизнесмен.

Так, постоянными клиентами компании стали дилеры Audi, BMW и Mercedes.

Повышение доверия

Заботиться о качестве деталей важно сразу, говорит эксперт, чтобы клиенты доверяли и возвращались.

"Проверьте историю автомобиля для разбора, оцените его состояние. Покупайте качественные инструменты для упрощения снятия деталей автомобиля, электрические и воздушные пистолеты, выпрессовыватели, специализированные съемники и ключи", — рекомендует Сергей.

Повысить доверие клиентов, говорит он, поможет внедрение стандартов качества и сертификация бизнеса. В его компании сертифицированы все процессы по разборке автомобилей и продаже запчастей. Также компания получила допуск Ассоциации переработчиков автомобилей для продажи систем безопасности автомобиля.

Подбор команды

Кроме мастера-разборщика нужны аналитик, работник склада, упаковщик запчастей, менеджер по закупкам, продавец-консультант, логист и бухгалтер. И даже опытным сотрудникам, уверен эксперт, требуется обучение.

"На начальных этапах мы сталкивались с нехваткой квалифицированных кадров. Но я всегда фокусировался на обучении сотрудников и объединении всех вокруг общей цели", — делится Сергей.

Можно организовать участие команды в одном из главных мероприятий автомобильной перерабатывающей промышленности — Ежегодной конференции и выставке Ассоциации переработчиков автомобильных отходов. Сергей участвовал в ней в 2024 году, что помогло ему узнать о новых тенденциях и познакомиться с представителями организаций, которые создают сервисы для развития автоиндустрии.

Отстройка от конкурентов

Компания Дрожжина стала одним из лидеров рынка авторазбора. С ней сотрудничают крупные бренды и автосалоны, а конкуренты копируют подходы к работе.

"Чтобы выделиться на фоне множества игроков, нужно создавать собственные методики", — говорит Дрожжин.

Одна из его ключевых методик, тиражируемых среди конкурентов, — система складирования по аналогии с Amazon — решает проблему неэффективного использования складских мощностей и быстрого поиска товара для отправки. За счет неё компания сократила время обработки заказов на 30%, улучшив скорость отправки и складирования запчастей.

Ещё одно уникальное решение — оптимизация разборки автомобиля. Сергей внедрил чек-листы и улучшил рабочие процессы, что сократило детальную разборку авто с 2 до 1-1,5 рабочих дней в зависимости от сложности автомобиля. Следствие — рост объема обрабатываемых автомобилей и оборота запчастей.

Следить за трендами и обходить конкурентов, по словам Сергея, помогает и членство в профессиональных ассоциациях. Сам он — член Международной ассоциации профессионалов инновационного бизнеса и управления проектами, куда входят лучшие управленцы всего мира, а также Международной ассоциации развития бизнеса и стратегического партнерства, которая объединяет более 100 предпринимателей в десятках стран мира.

Продвижение и маркетинг

Без продвижения бизнес не может развиваться нужными темпами. У аккаунта компании Дрожжина в популярной соцсети 46,5 тысяч подписчиков. Помочь расширить базу клиентов могут медиа звезды интернета, говорит эксперт. Повысить интерес аудитории к своей компании Сергей сумел благодаря сотрудничеству с автоблогерами такими как Throtl и TJ Hunt, снимающих видео для более 2 миллионов подписчиков в YouTube.

Важная часть продвижения — маркетинг и его лучше автоматизировать. Так, Дрожжин внедрил систему автоматической сегментации клиентов, которая использует данные о покупательских предпочтениях для персонализации маркетинговых предложений. Это повышает уровень удержания клиентов на 35% год от года и способствовало росту продаж на 235% в 2024 году.

Финансовый план

Для его составления нужно исследовать рынок, рассчитать стартовые и прописать текущие затраты, спрогнозировать предполагаемый доход и чистую прибыль. Также, добавляет эксперт, нужно продумать варианты привлечения инвестиций, если собственных средств недостаточно. Сергею детальный план помог увеличить доход на 73% за два года.

Перспективы авторазборок

Сфера авторазборки будет набирать обороты, уверен Дрожжин. Среди главных причин — глобальная экономия на автозапчастях и развитие циркулярной экономики. Только компания Straight Six Group за последние 8 лет разобрала почти 1.5 тысячи автомобилей и вернула на рынок свыше 100 тысяч деталей.

"Авторазборки сохраняют окружающую среду за счёт повторного использования компонентов и безопасной утилизации опасных отходов. Это часть концепции "круговой экономики", за которой будущее", — говорит Сергей.

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