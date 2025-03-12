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Олег Артюков

ЕС объявил о сильном ответе на пошлины США

3:06
Экономика

Еврокомиссия приняла ответные меры в ответ на введение Соединёнными Штатами новых тарифов на импорт стали и алюминия. Эти меры, охарактеризованные как "сильные, но пропорциональные", направлены, как заявляется, на защиту европейской экономики и промышленности.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, США ввели тарифы на сумму 28 миллиардов долларов, на что ЕС ответил контрмерами в размере 26 миллиардов евро. Введение этих мер пройдет в два этапа: первый начнется 1 апреля, а к 13 апреля все ограничения вступят в силу в полном объёме.

В Еврокомиссии при этом не преминули подчеркнуть, что она остаётся открытой для переговоров с Вашингтоном и готова отменить пошлины, если удастся достичь взаимоприемлемого решения.

Фон дер Ляйен отметила, что тарифные барьеры оказывают негативное влияние на бизнес и потребителей, нарушая цепочки поставок и создавая неопределённость в экономике. По её словам, такие меры приведут к росту цен, ухудшению ситуации на рынке труда и снижению конкурентоспособности европейских производителей.

Введение 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия стало продолжением политики торгового протекционизма, проводимой администрацией Дональда Трампа. Эти ограничения начали действовать с 12 марта и оказались значительно жёстче по сравнению с предыдущими мерами, введенными во время первого президентского срока Трампа. Тогда пошлины затронули европейский экспорт на сумму около семи миллиардов долларов. Таким образом, новые ограничения в четыре раза превышают ранее действовавшие тарифные меры.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили, что может нанести ещё больший ущерб экономике Европейского союза.

В попытке избежать эскалации торгового конфликта, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в феврале провёл переговоры с министром торговли США Говардом Лютником и другими высокопоставленными представителями американского правительства. В ходе встреч он предложил увеличить импорт американского сжиженного природного газа и продукции оборонного сектора в Европу в обмен на снижение тарифов.

Европейские представители подчёркивают, что введение торговых барьеров может привести к значительным экономическим потерям с обеих сторон. Шефчович заявил, что ЕС готов к компромиссу, однако для этого необходимо, чтобы США также проявили готовность к диалогу и поиску взаимовыгодного решения.

В противном случае Брюссель будет вынужден продолжать политику защиты своих экономических интересов и вводить ответные меры против американских товаров.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы еврокомиссия
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