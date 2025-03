Дивиденды крупнейших компаний мира установили рекорд

Совокупный объём дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира по итогам 2024 года, составил 1,747 трлн долларов, говорится в отчёте британской компании Janus Hеndеrsоn Investors.

Фото: pixabay.com/photos Инвестиции

Это является рекордом и на 6,6 процентов превышает показатель предыдущего года.

В 17 из 49 государств, представители которых учитывались в исследовании, дивидендные выплаты достигли исторических максимумов. В их число входят США, Япония, Франция и Китай.

Лидерами по сумме выплат стали Microsoft Corp., Exxon Mobil, HSBC, Apple Inc., China Construction Bank Corp., PetroChina Co., China Mobile, JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp. и Johnson & Johnson, дивиденды которых в совокупности составили 145,9 млрд долларов (или 8,4 процентов всего объёма).

Далее следуют Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Verizon Communications, Abbvie, Petroleo Brasileiro (Petrobras), BHP, Broadcom, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., Home Depot Inc., Toyota Motor — их выплаты составили 101,7 млрд долларов, сообщает "Интерфакс".

Первые в своей истории дивиденды в прошлом году объявили такие компании, как Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc. и Alibaba.

Около 88 процентов компаний увеличили размер выплат или сохранили их на прежнем уровне.

Американские компании повысили дивиденды на 8,7 процентов (до 651,6 млрд долларов), японские — на 15,5 процентов (до 86 млрд долларов), европейские без учёта Великобритании — на 5,6 процентов (до 313 млрд долларов), представители Азиатско-тихоокеанского региона без учёта Японии — на два процента (до 163,5 млрд долларов).

В четвёртом квартале ведущие мировые компании выплатили дивиденды на сумму 371,7 млрд долларов, что на 7,3 процента превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

Согласно прогнозу Janus Hеndеrson, по итогам 2025 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 5,1 процента — до 1,83 долларов трлн, то есть в очередной раз обновит рекорд.

Ежеквартальное исследование Janus Hеndеrson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, учитывает данные 1,2 тысячи крупнейших по рыночной стоимости компаний мира. Оно проводится с 2009 года.

