Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Дивиденды крупнейших компаний мира установили рекорд

Экономика

Совокупный объём дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира по итогам 2024 года, составил 1,747 трлн долларов, говорится в отчёте британской компании Janus Hеndеrsоn Investors.

Инвестиции
Фото: pixabay.com/photos
Инвестиции

Это является рекордом и на 6,6 процентов превышает показатель предыдущего года.

В 17 из 49 государств, представители которых учитывались в исследовании, дивидендные выплаты достигли исторических максимумов. В их число входят США, Япония, Франция и Китай.

Лидерами по сумме выплат стали Microsoft Corp., Exxon Mobil, HSBC, Apple Inc., China Construction Bank Corp., PetroChina Co., China Mobile, JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp. и Johnson & Johnson, дивиденды которых в совокупности составили 145,9 млрд долларов (или 8,4 процентов всего объёма).

Далее следуют Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Verizon Communications, Abbvie, Petroleo Brasileiro (Petrobras), BHP, Broadcom, Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., Home Depot Inc., Toyota Motor — их выплаты составили 101,7 млрд долларов, сообщает "Интерфакс".

Первые в своей истории дивиденды в прошлом году объявили такие компании, как Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Alphabet Inc. и Alibaba.

Около 88 процентов компаний увеличили размер выплат или сохранили их на прежнем уровне.

Американские компании повысили дивиденды на 8,7 процентов (до 651,6 млрд долларов), японские — на 15,5 процентов (до 86 млрд долларов), европейские без учёта Великобритании — на 5,6 процентов (до 313 млрд долларов), представители Азиатско-тихоокеанского региона без учёта Японии — на два процента (до 163,5 млрд долларов).

В четвёртом квартале ведущие мировые компании выплатили дивиденды на сумму 371,7 млрд долларов, что на 7,3 процента превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

Согласно прогнозу Janus Hеndеrson, по итогам 2025 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 5,1 процента — до 1,83 долларов трлн, то есть в очередной раз обновит рекорд.

Ежеквартальное исследование Janus Hеndеrson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, учитывает данные 1,2 тысячи крупнейших по рыночной стоимости компаний мира. Оно проводится с 2009 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
6 недорогих электрогрилей, которые отлично жарят мясо и овощи
Гренландия на перекрёстке? Между Данией и США — что выберет народ
И никаких лекарств: этот чай поможет с гипертонией и лишним весом
В России научились печатать сосуды из клеток пациентов – вот как это работает
Ford Focus уходит в историю: что ждёт поклонников легендарной модели
Анастасия Волочкова кардинально поменяла планы по поводу свадьбы дочери
Режиссёр Кончаловский сделал заявление об авторском кино на фоне резких слов Андреасяна
Ваша кишечная флора в кризисе? Исправьте это за неделю
Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства
Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет
Сейчас читают
Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка
Еда и рецепты
Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
6 недорогих электрогрилей, которые отлично жарят мясо и овощи
Гренландия на перекрёстке? Между Данией и США — что выберет народ
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ
И никаких лекарств: этот чай поможет с гипертонией и лишним весом
В России научились печатать сосуды из клеток пациентов – вот как это работает
Ford Focus уходит в историю: что ждёт поклонников легендарной модели
Анастасия Волочкова кардинально поменяла планы по поводу свадьбы дочери
Режиссёр Кончаловский сделал заявление об авторском кино на фоне резких слов Андреасяна
Ваша кишечная флора в кризисе? Исправьте это за неделю
Дивиденды крупнейших компаний мира установили рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.