США отказываются от ужесточения санкций на танкерный флот РФ. Российская нефть оказалась незаменимой

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

США наложили вето на план G-7 по усилению санкций на танкерный флот РФ. И тут же танкеры, которые стояли загруженными в портах приписки, отправились в путь.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер

Санкции в отношении танкерного флота РФ теряют силу

Совсем недавно агентство Bloomberg уверяло, что индийские и китайские порты отказываются принимать российскую нефть, перевозимую в танкерах, попавших под байденовские санкции от 10 января. Поэтому суда, загруженные нефтью, были вынуждены дрейфовать на рейде, а Россия теряла возможность "спонсировать войну на Украине".

Но в статье от 11 марта Bloomberg констатирует, что "три суда из санкционного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов". А спутниковые снимки показывают, что "всё больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций". Согласно приведённым агентством данным, поставки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели по состоянию на 9 марта выросли примерно на 300 000 баррелей в день. Это самый большой прирост с января 2023 года.

Санкции США в отношении российского танкерного флота РФ "начинают рушиться", делает вывод Bloomberg.

И раньше указывалось, что Россия нашла способы обойти санкции: изменяются названия судов, порты приписки и собственники за рубежом, которые не сотрудничают с западными страховыми компаниями и не заходят в западные порты. Нефть они часто переливают в море, отключая транспондеры. Но причина оживления торговли в другом.

США не могут обойтись без российской нефти

США на днях наложили вето на план G-7 по "теневому флоту" России, предусматривавший создание целевой группы для мониторинга нарушений санкций. Кроме того, США добились исключения слова "санкции", а также заменили выражение "способность России поддерживать свою войну" на Украине на "способность получать доходы".

Дело, конечно, не симпатиях к России, а в том, что США не выгодны санкции на российскую нефть, так как они ввели 10-ти процентную пошлину на канадскую нефть и запретили Chevron работать в Венесуэле, потребовав уйти из этой страны в ближайшее время.

Канадская и венесуэльские марки нефти — это тяжёлая нефть, которая перерабатывается на всех НПЗ в Техасе, и оказалось, что кроме как у России такую нефть покупать больше негде. Поэтому, не исключено, что американские трейдеры стали покупать российскую танкерную нефть, которая продаётся к тому же с дисконтом, на "параллельном рынке". Иметь недорогое топливо — критически важно для сдерживания инфляции в США и поддержания реформ ресаубликанцев.

Прибыль крупнейшего в России судового оператора "Совкомфлот", владеющего десятками танкеров "теневого" нефтяного флота, в 2024 году снизилась на 33 %, но отныне она будет увеличиваться.

Уточнения

Теневой флот России— термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки, в связи со вторжением России на Украину.



