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Олег Артюков

Британия пообещала хладнокровный ответ на пошлины США

3:59
Экономика

Соединённое Королевство не будет немедленно вводить ответные тарифы в отношении Соединённых Штатов, если с 12 марта британская сталь окажется под американскими импортными пошлинами в размере 25 процентов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

"Немедленных встречных тарифов не будет", — заявил собеседник издания, подчеркнув, что британский премьер намерен действовать сдержанно и рассудительно, чтобы не обострять торговые отношения с Вашингтоном.

Как отмечает Financial Times, Кир Стармер в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом пытался убедить американскую сторону отказаться от повышения пошлин на британскую сталь. Однако по данным издания, Лондон понимает, что избежать введения этих мер вряд ли удастся, особенно учитывая растущие экономические разногласия между США и ЕС.

По данным министерства международной торговли Великобритании, в 2024 году страна экспортировала в США 182 тысячи тонн стали, что составляет около семи процентов от общего объёма экспорта стали из Соединённого Королевства.

В стоимостном выражении эта доля достигает девяти процентов, что эквивалентно приблизительно 400 миллионам фунтов стерлингов (517 миллионов долларов США). Для британской металлургической отрасли американский рынок остаётся одним из ключевых, особенно с учётом снижения поставок в ЕС после выхода из состава этого объединения.

Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс ранее заявил, что правительство разработало план защиты производителей стали и алюминия.

В интервью Financial Times он отметил, что британские власти готовы к возможным ответным мерам, включая введение зеркальных пошлин на ряд американских товаров. Но как подчёркивает издание, после заявления Рейнолдса позиция Лондона несколько изменилась: британские власти решили занять более взвешенную позицию, осознавая, что администрация Трампа настроена твёрдо.

По мнению экспертов, решение Трампа о введении тарифов обусловлено его стремлением усилить поддержку американских производителей. В 2018 году, во время своего первого срока, Трамп уже вводил аналогичные пошлины на импорт стали и алюминия, что вызвало ответные меры со стороны ЕС и Канады. Однако в случае Великобритании Лондон пытается избежать эскалации, надеясь на переговоры и дипломатическое урегулирование спора.

Президент США ранее объявил, что его администрация приняла окончательное решение о введении тарифов на импортные товары из ЕС, и в их число войдёт не только сталь, но и автомобили, а также другие категории товаров.

Согласно февральскому президентскому указу, новые таможенные тарифы вступят в силу 12 марта в 00:01 по восточному времени США (07:01 по московскому времени). Введение этих мер может оказать значительное влияние на глобальную торговлю и усилить напряжённость в отношениях между США и их торговыми партнёрами.

Экономисты отмечают, что возможные последствия этого решения могут включать рост цен на сталь и алюминий в США, а также снижение конкурентоспособности британских производителей на американском рынке.

Лондон, в свою очередь, рассматривает различные варианты смягчения последствий, включая государственную поддержку предприятий отрасли и активизацию торговых переговоров с другими партнёрами, такими как Канада и Австралия.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы великобритания
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