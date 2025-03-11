Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали

Получивший в Белоруссии на Минском заводе гражданской авиации новую окраску недавно "вставший на крыло" самолёт Ту-214, прибыл обратно в Казань
Напомним, лайнер был построен Казанским авиазаводом им. Горбунова, который является филиалом ПАО "Туполев" в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Государственной корпорации Ростех.
Отстроен он в качестве VIP-салона для Минпромторга России и совершил свой первый полёт в столице Татарстана в конце декабря прошлого года, став первым Ту-214, построенным за 3,5 года. Машина прибыла на покраску в Белоруссию 24 февраля и убыла обратно в Казань накануне, 10 марта.
История создания среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 началась в 1973 году в конструкторском бюро Туполева. Первоначальная концепция предполагала разработку широкофюзеляжного трёхдвигательного лайнера с двухпалубной конструкцией, что позволяло гибко менять размеры пассажирского салона и грузового отделения в зависимости от сезона.
В 1981 году было принято решение о разработке новой модели среднемагистрального самолёта с тремя двигателями Д-90. Однако этот проект был пересмотрен, и конструкторы создали принципиально новую двухдвигательную версию с двигателями ПС-90А, разработанными под руководством Павла Соловьёва. Главным конструктором проекта стал Лев Лановский.
В процессе проектирования были внедрены инновационные технологии:
Первый полёт прототипа состоялся в январе 1990 года на Раменском аэродроме. Из-за финансовых трудностей и длительных испытаний штурвальной системы (было разработано 23 варианта), сертификация самолёта затянулась до 1994 года.
Серийное производство началось в 1992 году на заводе "Авиастар-СП”. Ту-214 выпускается в более чем 20 модификациях, включая пассажирские, грузовые и VIP-версии. Самолёт получил свыше 50 международных и российских сертификатов качества.
Безопасность самолёта была подтверждена в 2002 году, когда лайнер совершил успешную посадку с пассажирами на борту при неработающих двигателях.
Ту-214 стал важным этапом в развитии отечественного авиастроения, сочетая в себе передовые технологии и высокую надёжность. В последние годы, в связи с необходимостью импортозамещения, производство Ту-214 получило новый импульс. Планируется значительно увеличить выпуск этих самолётов для российских авиакомпаний.
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