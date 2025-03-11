Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали

4:13 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Получивший в Белоруссии на Минском заводе гражданской авиации новую окраску недавно "вставший на крыло" самолёт Ту-214, прибыл обратно в Казань

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ту-214

Напомним, лайнер был построен Казанским авиазаводом им. Горбунова, который является филиалом ПАО "Туполев" в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Государственной корпорации Ростех.

Отстроен он в качестве VIP-салона для Минпромторга России и совершил свой первый полёт в столице Татарстана в конце декабря прошлого года, став первым Ту-214, построенным за 3,5 года. Машина прибыла на покраску в Белоруссию 24 февраля и убыла обратно в Казань накануне, 10 марта.

История создания

История создания среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 началась в 1973 году в конструкторском бюро Туполева. Первоначальная концепция предполагала разработку широкофюзеляжного трёхдвигательного лайнера с двухпалубной конструкцией, что позволяло гибко менять размеры пассажирского салона и грузового отделения в зависимости от сезона.

В 1981 году было принято решение о разработке новой модели среднемагистрального самолёта с тремя двигателями Д-90. Однако этот проект был пересмотрен, и конструкторы создали принципиально новую двухдвигательную версию с двигателями ПС-90А, разработанными под руководством Павла Соловьёва. Главным конструктором проекта стал Лев Лановский.

В процессе проектирования были внедрены инновационные технологии:

Система "Диана” для компьютерного расчета конструкции,

Использование станков с программным управлением,

Применение современных композитных материалов (стеклопластик, углепластик),

Оптимизация конструкции с помощью вычислительной техники,

Применение крупногабаритных листов обшивки.

Первый полёт прототипа состоялся в январе 1990 года на Раменском аэродроме. Из-за финансовых трудностей и длительных испытаний штурвальной системы (было разработано 23 варианта), сертификация самолёта затянулась до 1994 года.

Серийное производство началось в 1992 году на заводе "Авиастар-СП”. Ту-214 выпускается в более чем 20 модификациях, включая пассажирские, грузовые и VIP-версии. Самолёт получил свыше 50 международных и российских сертификатов качества.

Технические характеристики:

Крейсерская скорость: 850 км/час,

Дальность полета: 6500 км,

Практический потолок: 12100 м,

Масса пустого: 59000 кг,

Масса топлива: 6000 кг,

Платная нагрузка: 25200 кг,

Посадочная масса: 93000 кг,

Длина разбега: 2250 м.

Безопасность самолёта была подтверждена в 2002 году, когда лайнер совершил успешную посадку с пассажирами на борту при неработающих двигателях.

Конструктивные особенности включают:

Низко расположенное стреловидное крыло,

Двухщелевые закрылки по всей длине крыла,

Трёхстоечное шасси повышенной прочности,

Эффективную систему кондиционирования,

Электродистанционную систему управления с четырьмя контурами,

Автоматизированную штурвальную систему.

Вывод

Ту-214 стал важным этапом в развитии отечественного авиастроения, сочетая в себе передовые технологии и высокую надёжность. В последние годы, в связи с необходимостью импортозамещения, производство Ту-214 получило новый импульс. Планируется значительно увеличить выпуск этих самолётов для российских авиакомпаний.

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