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Олег Артюков

В Бельгии российские активы сочли огромной проблемой для Запада

Экономика

Как известно, западные государства заморозили активы Центробанка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Эти средства в основном размещены в финансовых учреждениях стран Евросоюза, причём значительная их часть сосредоточена в Бельгии. В последнее время в ЕС активизировались дискуссии о возможных сценариях использования этих средств.

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Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain
евро

Например, бельгийские парламентарии предложили направить замороженные российские активы на финансирование военных нужд Европы, что вызвало широкий общественный резонанс. Однако среди стран ЕС отсутствует единое мнение по этому вопросу, что осложняет реализацию данного предложения, отмечается в материале бельгийского издания RTBF (перевод АБН24). Разногласия связаны как с юридическими аспектами, так и с возможными экономическими и политическими последствиями.

Противники конфискации замороженных средств указывают на международные нормы, согласно которым суверенные государства обладают иммунитетом, распространяющимся на их имущество и активы, даже если они находятся за пределами национальной территории. Данный принцип закреплен в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их имущества.

Кроме того, критики конфискации опасаются, что подобный шаг нанесет ущерб репутации Европы как надёжного финансового центра. Если ЕС примет решение изъять российские активы, это может стать прецедентом, который отпугнет другие государства от размещения своих средств в европейских финансовых учреждениях.

Например, Китай, Саудовская Аравия и другие страны, имеющие значительные активы в западных банках, могут начать процесс вывода средств, что ослабит финансовую систему Европы.

Сторонники конфискации, напротив, считают, что целесообразно использовать эти деньги, несмотря на возможные риски. В их аргументации звучит мнение о необходимости поддерживать Украину и укреплять обороноспособность ЕС. Некоторые политики предлагают направить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины или на компенсацию убытков, вызванных военными действиями.

Реализация идеи конфискации сталкивается с серьёзными трудностями. Для этого необходимо согласие всех стран ЕС, а также юридическое обоснование, способное выдержать возможные судебные разбирательства.

"Использование конфискованного имущества может иметь катастрофические последствия", — считает автор материала.

Россия, в случае принятия такого решения, вероятно, инициирует многочисленные судебные иски в международных инстанциях. Более того, Москва может пойти на признание юрисдикции Международного суда ООН для того, чтобы оспорить действия западных государств и потребовать компенсации ущерба. Подобный шаг создаст дополнительное напряжение в международных отношениях и может привести к новым экономическим и дипломатическим кризисам.

Таким образом, вопрос использования замороженных российских активов остается открытым. Несмотря на активные обсуждения в европейских политических кругах, отсутствие консенсуса и потенциальные риски делают перспективу реализации этого предложения крайне неопределенной.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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