Нефтегазовые доходы России снизились. Минфин спокоен

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральный бюджет России за январь — февраль 2025 года получил 1,56 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 3,7 процента ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Информация об этом была представлена в материалах российского Минфина.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Снижение нефтегазовых доходов объясняется в первую очередь отсутствием разовой доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых на нефть, которая была зафиксирована в феврале 2024 года.

Несмотря на это, поступления от нефтегазового сектора в первые два месяца текущего года превысили их базовый размер. Однако существует вероятность дальнейшего снижения доходов из-за ослабления ценовой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей.

В министерстве финансов подчеркнули, что механизм бюджетного правила, предусматривающий накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды высоких цен на нефть и газ, а также использование средств Фонда национального благосостояния для покрытия недополученных доходов, обеспечивает устойчивость российской бюджетной системы. Этот механизм позволяет сглаживать негативные эффекты от колебаний цен на мировых сырьевых рынках.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за тот же период составили 3,784 трлн рублей, увеличившись на 11,1 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из ключевых факторов роста ненефтегазовых доходов стало увеличение поступлений от оборотных налогов, включая налог на добавленную стоимость. В январе — феврале 2025 года поступления по этим статьям выросли на 8,5 процентов год к году.

Дополнительно стоит отметить, что налоговые поступления формируются не только за счёт внутреннего потребления, но и за счёт роста акцизных сборов и таможенных платежей. В условиях адаптации экономики к санкционному давлению, государство предпринимает меры по диверсификации доходной базы бюджета, в том числе за счёт активизации внутреннего производства и поддержки несырьевого экспорта.

По мнению экспертов, в 2025 году динамика бюджетных поступлений будет зависеть от множества факторов: уровня мировых цен на нефть и газ, курса рубля, активности международной торговли, а также эффективности реализуемых экономических реформ и налоговой политики государства.