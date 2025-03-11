В России резко упали продажи электрокаров. В чём причина?

4:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе и феврале 2025 года российский рынок электромобилей столкнулся с существенным спадом продаж. По данным аналитического агентства "Автостат", в январе было реализовано 652 новых электромобиля, что на 56 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesless, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль на зарядке

В феврале продажи продолжили снижаться, до 617 единиц, что в три раза меньше показателя февраля прошлого года. В совокупности за первые два месяца 2025 года в России было продано 1,27 тысячи электромобилей, что на 63 процента ниже результатов аналогичного периода 2024 года.

Общий спад продаж на автомобильном рынке за этот период составил 9,3 процента, с общим объемом реализации 167,11 тысяч автомобилей. Доля электромобилей среди всех проданных автомобилей сократилась с 1,8 процента до 0,8 процентов.

Генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков объясняет снижение продаж исчерпанием ранее сформировавшегося спроса и эффектом высокой базы, когда годом ранее импортёры активно увеличивали поставки перед введением новых ограничений на ввоз автомобилей. Он также отмечает, что электромобили остаются нишевым продуктом на российском рынке, поскольку слабо приспособлены для дальних поездок.

Дополнительными факторами падения продаж "Автостат" называет повышение ставок утилизационного сбора, что привело к росту цен, а также общую ситуацию на авторынке.

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в среднем электромобили подорожали почти на 670 тысяч рублей.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов добавляет, что ситуацию осложняют высокая ключевая ставка и ожидание возвращения премиальных моделей ушедших брендов.

По прогнозам Целикова, в 2025 году рынок электромобилей, скорее всего, сократится более чем на 30 процентов, до 10-12 тысяч проданных машин. Иванов также считает, что на фоне ослабления интереса к электрокарам сегмент просядет минимум на 30-40 процентов, сообщает агентство "Прайм".

В то же время, в 2024 году было приобретено 12,3 тысяч подержанных электромобилей, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Лидером среди б/у электромобилей в России стал японский бренд Nissan.

В январе 2025 года лидером по продажам новых электромобилей в России стал китайский бренд Zeekr с результатом 283 проданных автомобиля. На втором и третьем местах расположились отечественные бренды "Москвич" и Evolute с продажами 60 и 40 единиц соответственно. В пятерку лидеров также вошли китайские марки ORA (37 штук) и BYD (36 штук).

Стоит отметить, что в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4 процентов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,571 млн единиц.

Однако в феврале 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей столкнулся с первым за почти два года снижением продаж, упав на 24,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.