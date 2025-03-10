В Европе признали, что США не хотят сделки по пошлинам

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович выразил обеспокоенность отсутствием конструктивного подхода со стороны администрации США в вопросе торговых пошлин. По его словам, Вашингтон не демонстрирует стремления к компромиссу, что может привести к эскалации торгового конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг ЕС

"В прошлом месяце я посетил Соединённые Штаты с целью установить продуктивный диалог и минимизировать возможный ущерб от односторонних торговых мер и контрмер. Мы определили ряд направлений, которые могли бы служить основой для совместных решений в интересах обеих сторон. Однако как известно, одной рукой в ладоши не хлопнешь — администрация США не проявляет стремления к заключению взаимовыгодной сделки", — заявил Шефчович в ходе брифинга в Брюсселе.

Евросоюз, по его словам, намерен действовать исходя из собственных экономических интересов, принимая меры защиты от необоснованных, с точки зрения Брюсселя, американских пошлин.

Он подчеркнул, что ЕС обладает всеми необходимыми инструментами для реагирования на подобные вызовы, сообщает РИА "Новости".

Стоит заметить, что в феврале тот же Шефчович предлагал заключить "великую сделку" касательно торговых пошлин между Евросоюзом и США. Однако после переговоров на эту тему энтузиазма у него поубавилось.

США ранее объявили о намерении ввести дополнительные тарифы на импорт товаров из ЕС, а также применять так называемые "зеркальные пошлины" в отношении стран, где ставки на американские товары выше, чем в обратном направлении. Это решение вызвало резкую реакцию не только со стороны ЕС, но и Канады, Китая и других торговых партнёров США, которые уже заявили о введении ответных мер.

Дональд Трамп неоднократно критиковал торговую политику Евросоюза, указывая на значительный дефицит торгового баланса США с европейскими странами, который, по его словам, составляет "сотни миллиардов долларов".

В частности, Трамп грозился повысить пошлины на европейские автомобили, что могло бы серьезно ударить по немецким автопроизводителям, таким как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, для которых американский рынок является одним из ключевых.

Кроме того, президент США настаивает на том, чтобы страны ЕС увеличили закупки американских энергоресурсов, в первую очередь сжиженного природного газа. Вашингтон также неоднократно выражал недовольство недостаточными, по мнению США, оборонными расходами европейских стран, входящих в НАТО, требуя увеличения их финансового вклада в альянс.

С учётом сложившейся ситуации Евросоюз готовит собственные ответные меры, которые могут включать введение повышенных пошлин на товары из США, ограничение доступа американских компаний к европейскому рынку, а также поддержку стратегических отраслей экономики ЕС.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение торговых отношений между США и ЕС может привести к серьёзным экономическим последствиям для обеих сторон. Введение новых барьеров на пути торговли может замедлить экономический рост, увеличить издержки для бизнеса и привести к сокращению рабочих мест как в Европе, так и в Соединённых Штатах.

Однако пока американская администрация придерживается жёсткой линии в торговых спорах, перспективы урегулирования конфликта остаются неопределёнными.